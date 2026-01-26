STIŽE NAGLI OBRT! Ujutru sneg i susnežica, a onda sledi totalni ŠOK: Evo šta nas čeka u utorak popodne!

Meteorološka mapa Srbije za utorak, 27. januar, izgleda kao pravi rolerkoster!

Iako će jutro u mnogim krajevima početi sumorno i hladno, dan donosi preokret koji malo ko očekuje.

Jutarnji udar: Kiša, susnežica i planinski sneg

Svi koji rano kreću na posao u centralnim, istočnim i južnim delovima zemlje, neka se pripreme na kišu i susnežicu, dok će planine ponovo pobeleli. Na severu Vojvodine biće suvo, ali to je tek početak drastične promene koja sledi.

Popodnevni preokret: Od sive zone do prolećnih temperatura

Sredinom dana padavine potpuno prestaju, a oblaci se razilaze brže nego što je iko predvideo!

Totalni šok u Loznici: Dok će se neki smrzavati, u Loznici se očekuje neverovatnih 11 stepeni!

Beograd na suncu: Nakon tmurnog jutra, prestonica će popodne biti okupana suncem uz prijatnih 9 stepeni.

Vojvodina prednjači: Najviše sunčanih sati očekuje se na severu Pokrajine, dok će se jugoistok Srbije najduže boriti sa oblacima.

Veče donosi "smrzavanje"

Čim sunce zađe, sledi novi obrt. Uveče će biti vedro u svim krajevima, ali će temperature naglo pasti. Već oko 22 sata živa u termometru će se kretati od -2°C do 4°C, što je jasan znak da nas čeka ledena noć.

Šta nas čeka do kraja nedelje?

Ako ste mislili da je ovo sve, varate se. U sredu se vraća košava i stiže novo naoblačenje, dok za vikend meteorolozi najavljuju drastičan pad temperature i sneg koji bi mogao da zabeli i niže predele, posebno na severu i zapadu Srbije!

Autor: Dalibor Stankov