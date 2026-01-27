AKTUELNO

Dačić: Sećanje na Holokaust je trajna opomena čovečanstvu

Ivica Dačić, ministar unutrašnjih poslova, poručio je da Međunarodni dan sećanja na žrtve Holokausta predstavlja trajni podsetnik na jedno od najmračnijih poglavlja ljudske istorije i obavezu koju savremeno društvo ima prema istini i budućnosti.

- Na Međunarodni dan sećanja na žrtve Holokausta, sećamo se miliona ljudi koji su sistematski proganjani, poniženi i ubijani u jednom od najmračnijih poglavlja ljudske istorije. Holokaust nije samo tragedija jevrejskog naroda, već opomena celom čovečanstvu kuda vode mržnja, ideološka zaslepljenost i odsustvo moralnih granica - naveo je Dačić na svom instagram profilu i dodao:

- Naša trajna obaveza je da čuvamo istorijsku istinu, da se suprotstavimo svakom pokušaju revizije istorije i svakom obliku antisemitizma, kao i da budućim generacijama ostavimo društvo zasnovano na poštovanju, odgovornosti i miru - naglasio je ministar.

Prema njegovim rečima, sećanje na žrtve Holokausta ne predstavlja samo pogled u prošlost, već i zavet da se takvo zlo nikada više ne ponovi.

#Holokaust

#Ivica Dačić

#sećanje

