NOVI SAD OBARA REKORDE! Mićin na Savindan saopštio nikad veće vesti: Čak 7,9 MILIJARDI za škole, BESPLATNI UDŽBENICI i vrtići za sve!

Dok se širom zemlje slavi školska slava, gradonačelnik Novog Sada Žarko Mićin obišao je danas više obrazovnih ustanova i najavio istorijska ulaganja u školstvo. Mićin je potvrdio da će grad u 2026. godini za obrazovanje izdvojiti neverovatnih 7,9 milijardi dinara.

Istorijski budžet i olakšice za roditelje

Glavna vest za sve Novosađane je nastavak snažne podrške porodicama. Pored toga što su državni vrtići i dalje besplatni, gradonačelnik je naglasio da će Grad iz budžeta obezbediti besplatne udžbenike za sve đake od 1. do 8. razreda.

Od 2012. godine u razvoj školstva uloženo je preko 105 miliona evra, a investicije se nastavljaju:

Gradi se treća nova škola na Jugovićevu za 600 učenika.

Završena je dogradnja Srednje medicinske škole „7. april“.

Nove fiskulturne sale dobijaju OŠ „Desanka Maksimović“ u Futogu i Gimnazija „Laza Kostić“.

„Znanje je temelj identiteta“

Mićin se povodom praznika oglasio i na Instagramu, gde je uz fotografiju sa đacima škole „Vuk Karadžić“ poslao poruku prosvetarima i učenicima.

"Velika mi je čast što sam obeležavanje Savindana započeo u školi koja nosi ime Vuka Karadžića, čoveka koji nas je naučio da jezik nije samo sredstvo govora, već temelj identiteta. Učenicima sam poručio da je svaka lekcija koju nauče, korak ka tome da postanu ljudi na koje će se ovaj grad sutra osloniti", napisao je Mićin.

Gradonačelnik je zahvalio nastavnicima na posvećenom radu i poručio da su znanje, vaspitanje i odgovornost temelji svakog uspešnog društva.

