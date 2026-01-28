SRBIJA DOMAĆIN GENERALNE SKUPŠTINE I BORDA DIREKTORA EVROPSKE TURISTIČKE KOMISIJE: Labović pozvala na snažniju podršku u promociji 'Ekspa'

Srbija će biti domaćin 113. Generalne skupštine Evropske turističke komisije i sednice Borda direktora ETC-a u maju 2027. godine u Beogradu, u periodu početka Specijalizovane izložbe “Ekspo 2027”, jednog od najznačajnijih međunarodnih događaja koji će biti održani u Evropi te godine.

Tokom sednice Borda direktora ETC-a, održane juče u Briselu, direktorka Turističke organizacije Srbije Marija Labović, koja je član Borda od 1. januara ove godine, uputila je zvaničnu kandidaturu naše zemlje da bude domaćin ovog značajnog događaja. Labović je istakla strateški značaj Srbije kao domaćina “Ekspa 2027” i priliku da se u tom periodu u Beogradu okupe predstavnici najvažnijih evropskih turističkih institucija.

Direktorka TOS-a je uputila i poziv Evropskoj turističkoj komisiji i svim njenim članicama da tokom ove i početkom 2027. godine pruže snažnu podršku intenzivnoj promociji Srbije kao zemlje domaćina Ekspa, s ciljem dodatnog jačanja vidljivosti Srbije i Evrope na globalnom turističkom tržištu.

Na jučerašnoj sednici Borda direktora ETC-a, prvoj u ovoj godini, vođen je i konstruktivan razgovor o prvoj Strategiji održivog razvoja turizma Evropske turističke komisije, kao i o aktuelnim izazovima sa kojima se turističke destinacije u Evropi suočavaju. Posebno je naglašena potreba za povećanjem budžeta za turističku promociju, imajući u vidu složene geopolitičke okolnosti na globalnom nivou, kako bi se dodatno podstakla putovanja u evropske destinacije, naročito sa dalekih tržišta.

Uoči sednice Borda direktora, Labović je učestvovala i na radionici na temu brendiranja Evrope kao turističke destinacije, na kojoj su razmatrani savremeni pristupi zajedničkoj promociji Evrope i unapređenju njenog pozicioniranja na međunarodnom turističkom tržištu.

Inače, Evropska turistička komisija okuplja 36 nacionalnih turističkih organizacija evropskih zemalja u cilju promocije Evrope na udaljenim tržištima, pre svega u Kini, SAD, Kanadi i Brazilu kao prioritetnim tržištima.