Putevi Srbije upozoravaju na poledicu i sitne odrone: Ove deonice su pod posebnim nadzorom

Putevi Srbije d.o.o, na osnovu Izveštaja Štaba zimske službe u 5.18 časova, saopštilo je da su najopterećeniji putni pravci I prioriteta održavanja prohodni i da nema snega, dok su na državnim putevima II i III prioriteta održavanja kolovozi vlažni u nižim predelima, a snega ima mestimično u raskvašenom stanju do pet centimetara na teritoriji Zaječara, Ivanjice i Vranja.
Prilazi zimskim turističkim centrima su prohodni.
U napomeni za Zaječar ukazuje se na učestale sitne odrone duž nestabilnih kamenih kosina u klisurama, usecima i zasecima, a najviše ih ima na putu I B-34 (Đerdapska klisura) i na putu II A 221 deonica Knjaževac - Kalna (klisura Korenatac).
Zbog najavljenih niskih temperatura u jutarnjim i večernjim satima postoji mogućnost pojave mestimične poledice, a pogotovo na deonicama koje se prostiru duž rečnih tokova, kotlina, klisura kao i na putnim objektima.
Ekipe putarskih preduzeća 24 sata intervenišu na terenu, posipaju krizne deonice, moguć led na sledećim putnim pravcima:
II A-147 Petrovac na Mlavi (raskrsnica ulica Srpskih vladara i Melnički put) - Melnica - Kučevo
II A-219 Boljevac - Knjaževac
II A-220 Minićevo - Novo Korito
II A-222 Granica opština Knjaževac/Svrljig - Jalovik Izvor
II B-376 Maleševo - Rakova Bara - Turija
II B-422 Donja Sokolovica (Manjinac) - Debelica - Minićevo
II B-423 Knjaževac (Štipina) - Debelica
II B-425 Knjaževac (Glogovac) - Beli Potok - granica održavanja Zaječar/Niš
Zabrane za šlepere i kamione sa prikolicom su na snazi na sledećim putnim pravcima:
II A-207 Drenska klisura (Drenje) - Grčak
II A-208 Stanišinci - Grčak
II A-208 Vrnjci - Stanišinci
II A-209 Dobre vode - Goč - Stanišinci
II A-210 Jošanička Banja - Kopaonik - Šipačina
II A-210 Šipačina - Rudnica
II A-211 Brzeće - Kopaonik (Jaram)
II A-211 Kopaonik - Jaram
Odrona ima na sledećim putnim pravcima:
I B-21 Divljaka - Ivanjica
I B-21 Ivanjica - Javor
I B-30 Buk - Radočelo
II A-180 Vučkovica - Ivanjica
II A-194 Prilike - Katići - Jasenovo
II A-197 Buk - Međurečje - Kumanica
II A-197 Gornji Dubac - Luke - Ivanjica
II A-197 Kumanica - Preko Brdo - Duga Poljana
II A-198 Odvraćenica - Preko Brdo
II B-409 Kumanica - Gleđica
Postoji i mogućnost pojave magle na putevima, a pogotovo na deonicama koje se prostiru duž rečnih tokova, kotlina, klisura kao i na putnim objektima preko reka.
Putevi Srbije d.o.o. savetuje vozačima da bez zimske opreme i lanaca ne kreću na put, a ukoliko se odluče na putovanje, da voze zaista oprezno i pažljivo.
Putevi Srbije d.o.o. apeluje da vozači prilagode brzinu kretanja uslovima na putu i savetuje maksimalan oprez u vožnji.
Autor: D.Bošković