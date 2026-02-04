Putevi Srbije upozoravaju na poledicu i sitne odrone: Ove deonice su pod posebnim nadzorom

Putevi Srbije d.o.o, na osnovu Izveštaja Štaba zimske službe u 5.18 časova, saopštilo je da su najopterećeniji putni pravci I prioriteta održavanja prohodni i da nema snega, dok su na državnim putevima II i III prioriteta održavanja kolovozi vlažni u nižim predelima, a snega ima mestimično u raskvašenom stanju do pet centimetara na teritoriji Zaječara, Ivanjice i Vranja.

Prilazi zimskim turističkim centrima su prohodni.

U napomeni za Zaječar ukazuje se na učestale sitne odrone duž nestabilnih kamenih kosina u klisurama, usecima i zasecima, a najviše ih ima na putu I B-34 (Đerdapska klisura) i na putu II A 221 deonica Knjaževac - Kalna (klisura Korenatac).

Zbog najavljenih niskih temperatura u jutarnjim i večernjim satima postoji mogućnost pojave mestimične poledice, a pogotovo na deonicama koje se prostiru duž rečnih tokova, kotlina, klisura kao i na putnim objektima.



Ekipe putarskih preduzeća 24 sata intervenišu na terenu, posipaju krizne deonice, moguć led na sledećim putnim pravcima:

II A-147 Petrovac na Mlavi (raskrsnica ulica Srpskih vladara i Melnički put) - Melnica - Kučevo

II A-219 Boljevac - Knjaževac

II A-220 Minićevo - Novo Korito

II A-222 Granica opština Knjaževac/Svrljig - Jalovik Izvor

II B-376 Maleševo - Rakova Bara - Turija

II B-422 Donja Sokolovica (Manjinac) - Debelica - Minićevo

II B-423 Knjaževac (Štipina) - Debelica

II B-425 Knjaževac (Glogovac) - Beli Potok - granica održavanja Zaječar/Niš

Zabrane za šlepere i kamione sa prikolicom su na snazi na sledećim putnim pravcima:

II A-207 Drenska klisura (Drenje) - Grčak

II A-208 Stanišinci - Grčak

II A-208 Vrnjci - Stanišinci

II A-209 Dobre vode - Goč - Stanišinci

II A-210 Jošanička Banja - Kopaonik - Šipačina

II A-210 Šipačina - Rudnica

II A-211 Brzeće - Kopaonik (Jaram)

II A-211 Kopaonik - Jaram

Odrona ima na sledećim putnim pravcima:

I B-21 Divljaka - Ivanjica

I B-21 Ivanjica - Javor

I B-30 Buk - Radočelo

II A-180 Vučkovica - Ivanjica

II A-194 Prilike - Katići - Jasenovo

II A-197 Buk - Međurečje - Kumanica

II A-197 Gornji Dubac - Luke - Ivanjica

II A-197 Kumanica - Preko Brdo - Duga Poljana

II A-198 Odvraćenica - Preko Brdo

II B-409 Kumanica - Gleđica

Postoji i mogućnost pojave magle na putevima, a pogotovo na deonicama koje se prostiru duž rečnih tokova, kotlina, klisura kao i na putnim objektima preko reka.



Putevi Srbije d.o.o. savetuje vozačima da bez zimske opreme i lanaca ne kreću na put, a ukoliko se odluče na putovanje, da voze zaista oprezno i pažljivo.

Putevi Srbije d.o.o. apeluje da vozači prilagode brzinu kretanja uslovima na putu i savetuje maksimalan oprez u vožnji.

Autor: D.Bošković