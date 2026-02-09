OVO JE PROCEDURA NAKON PRIJAVE IMOVINE ZA LEGALIZACIJU - Ovo je prvi bitan datum

Ukupno je poslato 2,5 miliona prijava, od kojih su najveći procenat kuće, stanovi i pomoćni objekti.

Rok za legalizaciju bespravnih objekata po zakonu "Svoj na svome“ istekao je 8. februara u ponoć, a prijave je poslalo gotovo 2,5 miliona građana. Najviše iz Beograda, a zatim iz Niša, Kragujevca i Novog Sada. Nešto više od trećine čine kuće i stanovi, a zatim pomoćni objekti. Očekuje se da bi prva rešenja o upisu mogla da budu izdata do kraja februara ili početkom marta.

Dva miliona i 479 hiljada prijava za upis bespravnih objekata, stiglo je na adresu Agencije za prostorno planiranje i urbanizam, preko platforme, pošte i lokalnih samouprava. Iako je prvobitni rok bio 5. februar, zbog velikog interesovanja, produžen je za 3 dana, tokom kojih je dostavljeno skoro 13 odsto od ukupnog broja prijava, od kojih više od dve trećine čine kuće, stanovi i pomoćni objekti.

Kakve je procedura nakon prijave

- Time završavamo jednu veliku i značajnu, rekla bih prvu fazu koja se odnosila na prijave, ali sad nas čeka jedan značajan, složen posao, a to je da upišemo sve naše građane - istakla je Aleksandra Sofronijević, ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.

Zakon predviđa da objekti budu evidentirani, a potom i upisani u katastar nepokretnosti. Kako je za prijavu bila potrebna samo važeća lična karta i dokaz o sticanju odnosno vlasništvu nad nepokretnosti, u kojoj se navode podaci o vrsti, površini i spratnosti, postavlja se pitanje kako će izgledati dalja procedura.

- Trebalo bi da stignu neka obaveštenja ljudima koji su podneli zahteve šta dalje da rade. Da li će doneti rešenje o evidentiranju, ili neće, ili će biti odbijeni, ili će biti upućeni na dopunu, kakvu dopunu, bukvalno je sad to sve jedna velika nepoznanica koja sve nas čeka zajedno i onda sad svi nestrpljivo da vidimo šta će dalje biti - objašnjava advokat Nemanja Todorović.

Nadležni najavljuju da će u najkraćem roku početi upis prava svojine na nepokretnost, kako bi građani zakonski mogli da raspolažu imovinom, izvrše prodaju, prenesu na svoju decu ili podignu kredit.

- Pokušavamo i daćemo sve od sebe da pronađemo zakonska rešenja da već tokom februara ili početkom marta imamo prva rešenja, da ne krene sve tamo od 5. ili 6. marta, već pre toga. Samo pronalazimo kako to nekim uredbama da regulišemo, a posebno u manjim opštinama gde su stvari apsolutno čiste, mislim da tu možemo brzo da isporučujemo rezultate - rekao je predsednik Srbije, Aleksandar Vučić.

Poslednji rok za prijave

Zakon propisuje da ako vlasnik ne evidentira svoj objekat u predviđenom roku, država ima pravo da ga evidentira na sebe i upiše pravo Republike Srbije, a onda i da odluči da li će taj objekat da zadrži, koristi ili ukloni, ukoliko proceni da ugrožava javni interes. Ipak, za građane koji nisu stigli da prijave objekte iz opravdanih razloga, omogućeno je da to učine do 24. oktobra.

- Recimo, neko ko je bio bolestan, neko ko je bio van zemlje, neko ko sad ima nepokretnost, a nema naše državljanstvo, nema našu ličnu kartu, jer je lična karta jedan od važnih elemenata da bi mogli da se prijavite za nekog ko tek treba da stekne državljanstvo, tek tad može da se prijavi - kazao je advokat Todorović.

Zakonom se predviđa i nulta tolerancija na novu bespravnu gradnju, jer po njegovom stupanju na snagu svi objekti koji se grade bez izdate građevinske dozvole odnosno bez rešenja o odobrenju za izvođenje radova, biće upisani kao vlasništvo države.

Autor: A.A.