SVAKO MOŽE ONLAJN DA PREDA ZA LEGALIZACIJU Ovo su koraci, zainteresovanost je OGROMNA!

Prijava za legalizaciju počela je 8. decembra, a kako je navela ministarka Aleksandra Sofronijević, broj prijava će svakog dana rasti kako na šalterima opština i Pošte, tako i putem sajta Svoj na svome.

Počela je prijava za legalizaciju, a ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Sofronijević izjavila je da su, prema poslednjim podacima, građani prijavili 45.036 nelegalnih objekata. Juče je rekla da očekuje da će do kraja dana taj broj dostići 50.000, a možda čak i 60.000 prijava.

Istakla je da se očekuje da će broj prijava svakog dana rasti. Osvrnula se i na funkcionisanje sistema, objasnivši da je do određenog usporenja došlo zbog velikog broja korisnika koji su istovremeno pristupali platformi, ali je naglasila da zastoja u radu nije bilo.

Istakla je podatak da su 55 odsto prijava podneto elektronskim putem, čime su građani iskoristili mogućnost da nekretnine prijave od kuće. Za onlajn prijavu, kako je objasnila, građanima su potrebni samo važeća lična karta, pristup internetu i imejl adresa.

"Vrlo je jednostavna procedura za legalizaciju i svako ko ima elementarno tehničko znanje može da popuni prijavu", rekla je ministarka.

Za one kojima je potrebna pomoć, uputila je na Jutjub nalog "Svoj na svome", gde se nalaze video-uputstva. Napomenula je i da je sistem automatizovan i da nije ostavljen prostor za grešku – ukoliko se ona dogodi, postupak se obustavlja i sve se pokreće iz početka.

Prijava moguća na šalterima opština i Pošte

U celoj Srbiji otvorena su 1.362 punkta za podršku građanima, od čega se samo u Beogradu nalazi 120 punktova. Ukupno 4.600 ljudi u opštinama i na šalterima Pošte angažovano je da pomogne građanima u ovom procesu. Ministarka je naglasila da mesto prebivališta ili lokacija nekretnine ne ograničavaju mesto podnošenja prijave.

"Ako imate vikendicu na Staroj planini, možete je prijaviti na svakom šalteru Pošte ili u opštini. Nije vezano za mesto gde se nepokretnost nalazi, da vi morate sada da idete u Brzu Palanku ili u Knjaževac da biste je prijavili", objasnila je Sofronijevićeva.

Posebne prijave za svaki objekat na parceli

Govoreći o vrstama imovine, ministarka je pojasnila da građani na platformi biraju da li prijavljuju kuću, stan ili drugi oblik imovine. Cele stambene zgrade mogu prijaviti investitori, a ako oni to ne učine, prijavu mogu podneti upravnici zgrada.

Važna napomena odnosi se na parcele sa više objekata – za svaki od njih mora se podneti zasebna prijava.

"Ako na jednoj parceli imate glavni objekat, imate pomoćni i ekonomski, podnećete jednu prijavu za kuću i jednu prijavu za jedan ili više pomoćnih ili ekonomskih objekata", navela je Sofronijevićeva.

Takođe je dodala da se nikakva naknada ne plaća za pomoćne objekte površine do 500 kvadratnih metara. Kada je reč o imovini koja je predmet nasleđivanja, ministarka je rekla da trenutno rešenje "nije najsrećnije", ali da je tehnički neophodno. Svi naslednici moraju da podnesu zasebne prijave za svoj idealni deo imovine.

Što se tiče dokumentacije, Sofronijevićeva je istakla da u ovom trenutku nema potrebe donositi elaborat geodetskih radova. Dovoljni su lična karta i osnov sticanja, dok će nadležna agencija naknadno zatražiti dodatnu dokumentaciju ukoliko to bude bilo potrebno.

Autor: A.A.