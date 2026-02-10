Hitno oglašavanje zimske službe: Otkrili kakvo je stanje u ovom gradu nakon snega koji je napadao tokom noći

Sneg koji je tokom noći pao u Kragujevcu nije izazvao veće probleme u gradu, a svi putni pravci su prohodni, saopšteno je za InfoKG iz Zimske službe Javnog komunalnog preduzeća "Šumadija“.



Tokom noći sneg je prekrio grad, ali se sa kolovoza većinom otopio, dok se zadržao na krovovima kuća i parkiranim automobilima. Najviše snežnog pokrivača ima u seoskim područjima, ali ni tamo nije bilo značajnijih poteškoća, navode u Zimskoj službi.

- Sve saobraćajnice u gradu su prohodne. Trenutno jedna ekipa radi na čišćenju mostova i nadvožnjaka. Manjih problema ima u delovima grada preko Lepenice, tačnije na pravcima ka Baljkovcu i Jabučju, ali će ekipe Zimske službe i te deonice očistiti u najkraćem roku“, izjavio je za InfoKG rukovodilac Zimske službe JKP „Šumadija - Marko Radisavljević.



On je dodao da preduzeće raspolaže sa više od 1.000 tona soli i oko 1.200 tona rizle, što je, kako kaže, sasvim dovoljno u slučaju novih padavina. Prema prognozama, u Kragujevcu se tokom dana ne očekuju nove snežne padavine, dok je moguća kiša. Meteorolozi za sutra i četvrtak najavljuju promenljivo oblačno vreme bez padavina, uz maksimalne dnevne temperature oko 15 stepeni.

Autor: D.Bošković