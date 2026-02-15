'Kad drugi vide kraj, mi tražimo život' MUP objavio moćan video, traži se 300 novih heroja

Na zvaničnom Instagram nalogu Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije objavljeno je da je raspisan konkurs za prijem 300 vatrogasaca-spasilaca, uz snažnu i emotivnu poruku koja je privukla veliku pažnju javnosti.

- Kad sve utihne, mi slušamo. Kad drugi vide kraj, mi tražimo život. Ovde se ne odustaje. Jer neko čeka poslednju šansu. Izaberi službu. Izaberi da budeš onaj koji spašava - navodi se u objavi MUP.

U samom snimku, pripadnik vatrogasno-spasilačke jedinice govori o izazovima i odgovornosti ovog poziva.

- Kad grad utihne pod ruševinama, mi slušamo. Kad drugi vide kraj, mi tražimo život. Svaki zvuk može da znači nadu. Svaki kamen je rizik. Ovde se ne odustaje, jer neko čeka poslednju šansu. U jednom trenutku ti si nečiji poslednji poziv za pomoć i taj trenutak menja sve - poručuje on.

Video se završava jasnom i snažnom porukom: "Izaberi hrabrost. Budi vatrogasac-spasilac".

Konkurs za prijem novih pripadnika predstavlja priliku za sve koji žele da svoj profesionalni put posvete humanosti, hrabrosti i spašavanju ljudskih života.

Autor: S.M.