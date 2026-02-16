AKTUELNO

Važnja informacija o računima za struju! Oglasio se EPS

"Elektroprivreda Srbije" (EPS) omogućila je redovnim platišama i u februaru dodatno vreme za ostvarivanje popusta od sedam odsto za sve januarske račune plaćene do 24. februara.

"Domaćinstva koja koriste isključivo elektronski račun za električnu energiju mogu ostvariti popust od sedam odsto ako januarski račun plate do 24. februara", navodi se u saopštenju EPS-a i dodaje da isto važi i za potrošače koji sami očitavaju brojila.

Naglašavaju da i ti građani umesto do 20. februara, račun mogu da plate do 24. februara i time ostvaruju popust od šest odsto.

"Pozivamo kupce da iskoriste pogodnosti zamene papirnog računa elektronskim. Građani to mogu da urade na jednostavan i brz način na tri načina, jednim klikom na portalu ili aplikaciji 'EPS Uvid u račun', na šalterima u poslovnicama EPS ili popunjavanjem zahteva koji se nalazi na sajtu EPS-a", navodi se u saopštenju.

