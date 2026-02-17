ZAPADNA SRBIJA NA UDARU SNEGA: Ivanjica i Kušići okovani (VIDEO)

Dok je kalendarski proleće na pragu, zima se u zapadnu Srbiju vratila u punom jeku. Obilne snežne padavine, koje su tokom protekle noći zahvatile teritoriju opštine Ivanjica, nanele su veliku štetu na elektrodistributivnoj mreži, ostavljajući stotine ljudi bez struje.

Prema prvim informacijama, najkritičnije je u okolini mesta Kušići. Vlažan i težak sneg, karakterističan za ovo doba godine, lomio je grane i drveće, što je dovelo do kidanja provodnika i kvarova na dalekovodima.

- Kako saznajemo, veliki broj domaćinstava u Ivanjici je bez struje nakon jakog snega koji je sinoć zahvatio područje Kušića - prenosi agencija RINA.

Autor: Marija Radić