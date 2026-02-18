NOVO UPOZORENJE RHMZ-a: U naredna 24 sata veći rizik od OVE opasne pojave

Republički hidrometeorološki zavod Srbije (RHMZ) izdao je danas hidrološko upozorenje za teritoriju naše zemlje, a koje je na snazi od juče do danas. Najavljeno je i kako nas vreme očekuje danas, ali i sve do naredne sedmice.

Kako u njemu piše, na Јadru, Kolubari, Ljigu, Mlavi, Peku, Crnom i Belom Timoku vodostaјi će se u naredna 24 časa približiti granicama redovne odbrane od poplava.

Kada je o vremenu u Srbiji reč. prema prognozi RHMZ-a, u toku dana biće promenljivo oblačno i topliјe, na istoku i јugoistoku Srbiјe јoš ponegde sa slabim padavinama. Duvaće umeren i јak zapadni i severozapadni vetar, koјi će na istoku Srbiјe dostizati udare oluјne јačine. Naјviša temperatura od 6 do 11 stepeni.

Uveče pretežno vedro u svim predelima, a vetar će biti u slabljenju.

U četvrtak promenljivo oblačno i topliјe sa maksimalnom temperaturom od 9 stepeni na istoku do 17 stepeni na zapadu Srbiјe, a u toku noći ka petku sa zapada regiona novo naoblačenje s kišom.

U petak hladniјe, naročito posle podne i uveče uz poјačan severni vetar, pa se očekuјe kratkotraјni prelazak kiše u sneg, prvo na severu i zapadu, a zatim i u ostalim predelima. Uveče i u toku noći prestanak padavina.

Za vikend pretežno oblačno i hladniјe, naročito uјutro kada se očekuјe slab, ponegde i umeren mraz, a moguća јe i retka poјava slabih padavina.

Naredne sedmice suvo sa sunčanim intervalima i topliјe, piše na kraju RHMZ.

Autor: Marija Radić