U SRBIJI OSVANUO PRAVI ZIMSKI DAN: Očekuju nas kiša, susnežica i sneg

U Srbiji u subotu oblačno i hladno, povremeno sa kišom, susnežicom i snegom.

U nižim predelima tek ponegde formiranje manjeg snežnog pokrivača, a na planinama povećanje postojećeg. Duvaće slab do umeren severozapadni vetar, samo u Pomoravlju, donjem Podunavlju i na istoku Srbije će duvati slab do umeren jugoistočni vetar. Jutarnja temperatura od -1 do 3°C, maksimalna dnevna od 1 do 5°C.

U Beogradu u subotu oblačno i hladno, uz slabu kišu, susnežicu i slab sneg. Temperatura od 0 do 2°C.

