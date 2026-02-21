TREĆI DAN NEIZVESNOSTI KOD LESKOVCA: Žandarmerija i ronioci na terenu, potraga na jezeru Barje se širi!

Potraga za nestalim ribolovcima Stefanom Krstićem (38) i Slavišom Antićem (47), kojima se od četvrtka gubi svaki trag kod jezera Barje, privremeno je obustavljena zbog loših vremenskih uslova. Mrak i jake snežne padavine učinili su teren nebezbednim za spasioce, ali prijatelji i meštani ne odustaju.

Za sutra je planirana velika, organizovana akcija pretrage jezera, a porodica i prijatelji uputili su apel svim ljudima dobre volje koji mogu da pomognu.

Šta je neophodno za sutrašnju akciju?

Organizatori potrage naglašavaju da je svaki vid pomoći dragocen, a prioritet su:

Čamci i sonari: Kako bi se pokrila što veća površina jezera.

Prsluci za spasavanje: Zbog bezbednosti svih učesnika u potrazi.

Ljudstvo: Dobrovoljci koji poznaju teren ili su spremni da pomognu u pretrazi obale.

— „Sutra nastavljamo. Potrebni su nam ljudi sa opremom, mi dolazimo sa profesionalnim sonarom, ali što nas je više, veće su šanse da ih pronađemo“, kaže jedan od prijatelja nestalih muškaraca.

Polazak iz Leskovca

Svi koji žele i mogu da se priključe akciji, okupiću se sutra u Leskovcu, odakle je polazak planiran tačno u 12 časova.

Podsećamo, potraga traje već tri dana. U nju su od početka uključeni policija, vatrogasno-spasilački timovi, Sektor za vanredne situacije, kao i ronioci Žandarmerije iz Niša. Uprkos intenzivnoj pretrazi vode i nepristupačnog priobalja, sudbina dvojice ribolovaca i dalje je neizvesna.

Autor: Dalibor Stankov