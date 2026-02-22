'POTREBNA NAM JE POMOĆ' Leskovčani organizuju potragu za Stefanom i Slavišom na jezeru Bajre - POLICIJA IZDALA UPOZORENJE

Akcija potrage Stefana Krstića (38) i Slaviše Antića (47) na jezeru Barje kod Leskovca, planirana je za danas, a kako građani dele na Fejsbuk grupama potrebni su ljudi koji imaju čamce i sonare, kako bi pojačali potragu i pokrili što veću površinu.

Dodaju da su im potrebni i prsluci za spašavanje.

“Ko ima i može da pozajmi, mnogo bi značilo i motorole, jer na terenu nema signala i komunikacija je otežana. Mi dolazimo sa profesionalnim sonarom. Ko želi da se priključi akciji, neka mi se javi porukom radi bolje organizacije i dogovora”, navode u objavi. Polazak iz Leskovca je u 12 sati.

"Ne krećite čamcima prema jezeru"

Međutim, iz Policijske uprave Leskovac upozoravaju da niko ne kreće čamcima prema jezeru, jer će biti sprečen.

"Postoje propisi po kojima neko može da dobije dozvolu da uđe u jezero. Dozvola se na osnovu određenih kriterijuma dobija od policije i nadležnog tužilaštva. Svako ko namerava da krene, mora da ima u vidu da će biti vraćen, i da je reč o jezeru iz koga se Leskovac snabdeva vodom za piće", kaže sagovornik iz leskovačke policije za Jugmediu.

Nestanak prijavljen pre dva dana

Podsetimo, leskovačka policija intenzivno traga za dvojicom muškaraca (38) i (47) čiji je nestanak prijavljen 20.februara oko 15 sati nakon što se nisu javljali porodicama na telefon.

Prema nezvaničnim informacijama, nestali muškarci su otišli na vikendicu, a kako se nisu javljali na telefone svojim porodicama prijavljen je njihov nestanak, te je policija odmah krenula u potragu.

- Ispituje se da li su možda otišli čamcem na jezero, jer informacije sa terena ukazuju da su imali čamac - kaže izvor "Blica".

