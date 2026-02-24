MINISTARKA PRIVREDE MESAROVIĆ U POSETI SMEDEREVSKOJ PALANCI Obišla jednu od najvećih firmi, ovo su njene ključne poruke

Potpredsednica Vlade i ministarka privrede Adrijana Mesarović obilazi danas Smederevsku Palanku, ističući da ima čast i priliku da razgovara sa privrednicima, preduzetnicima i velikim kompanijama i da čuje njihove potrebe i izazove.

-Ministarstvo privrede sve programe raspisuje pretežno na inicijativu predsednika Aleksandra Vučića da pomognemo našu privredu. O tome ćemo danas razgovarati sa preduzetnicima i privrednicima u Smederevskoj Palanci, da vidimo na koji način možemo njih dodatno da podstaknemo da svoje poslovanje razvijaju, da povećavaju ukupan obim i kvalitet svojih proizvoda, da im kao država pomognemo da izađu na nova tržišta, što nam je dodatno važno- navela je Mesarović.

Ona je posetila jednu od većih kompanija na teritoriji Smederevske Palanke, "Metkomerc", koja se bavi crnom metalurgijom i proizvodnjom metalnih konstrukcija za izgradnju hala.



-Sada idu u novu sferu, u proizvodnju silosa za otvaranje fabrika za proizvodnju hrane za kućne ljubimce. Taj deo će sto posto biti izvozno orijentisan. Ministarstvo privrede je veoma zainteresovano da pomogne ovakvu kompaniju. Ta nova investicija će doneti 20 novih radnih mesta za Smederevsku palanku. Ovo je kompanija koja već zapošljava 20 građana Smederevske Palanke. Učinićemo sve sa naše strane da se ta brojka udvostruči. Srešćemo se u nastavku dana sa više preduzetnika, otvoreno razgovarati s njima- poručila je ministarka.

Mesarović je obišla i preduzeće "Igm Opeka doo".

Na kraju sete ministarka je obišla i vinariju "Podrum Madžić".

-Ciljano smo želeli da obiđemo preduzeća i preduzetnike koji nisu iz komplementarnih industrija, već različitih, kako bismo stvorili celovitiju sliku o njihovom trenutnom poslovanju. Da vidimo na koji način država može da doprinese njihovom razvoju. Evo četiri potpuno različite kompanije smo posetili. Na šta sam posebno ponosna jeste da u apsolutno svim kompanijama, preduzećima i preduzetnicima, kao i gazdinstvima, smo videli želju i spremnost za rastom i razvojem. A njihov potencijal je zaista ogroman. Svi imaju potencijal za dalji plasman proizvoda. Neophodna su im dodatna sredstva kako bi investirali i nabavili novu opremu, povećali kapacitete proizvodnje, cenovno su svi konkurentni. Kroz aktuelne konkurse odnosno programe Ministarstva privrede koji su i trenutno aktuelni i koji će, očekujem u petak biti otvoreni, nakon sednice Vlade, te kompanije će moći da apliciraju. Neke su korustili sredstva prošle godine, neki će nabaviti opremu koja će sigurno doprineti lakšoj i bržoj proizvodnji. Ovo je privredni ambijent koji ima potencijal za razvoj. Kao država ćemo se lično uključiti. Prve dve kompanije koje smo posetili imaju potrebu i da zapošljavaju i to ćemo kao država ispratiti. Uz našeg predsednika Aleksandra Vučića, i Vladu, i predsednika Vlade, se borimo za nova radna mesta i investicije. To je u našem fokusu. U pitanju su veliki i značajni projekti koji obezbeđuju 50 do 100 posto bespovratnih sredstava. Divan dan u Smederevskoj Palanci. Evo završavamo posetu u vinariji gde ćemo sa domaćinima razgovarati na koji način možemo dalje da im pomognemo. Borimo se za razvoj Smederevske Palanke i uverena sam da ćemo, na čelu sa našim predsednikom, u godinama pred nama i dodatno je razvijati. Razgovaraću sa predsednikom opštine o infrastrukturnim projektima. Njihova realizacija će omogućiti brža privredna kretanja - rekla je Mesarović.

