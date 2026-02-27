Putevi I i II prioriteta prohodni i bez snega: Vozačima upućen ovaj apel

Putevi Srbije d.o.o, na osnovu Izveštaja Štaba zimske službe u 5.29 časova, saopštilo je da su najopterećeniji putni pravci I prioriteta i državni putevi II prioriteta održavanja prohodni i da nema snega, dok su na ostalim putnim pravcima III prioriteta kolovozi vlažni u nižim predelima, a snega ima mestimično u raskvašenom stanju do pet centimetara na teritoriji Ivanjice.
Prilazi zimskim turističkim centrima su prohodni.
U napomeni za Zaječar ukazuje se na učestale sitne odrone duž nestabilnih kamenih kosina u klisurama, usecima i zasecima, a najviše ih ima na putu I B-34 (Đerdapska klisura) i na putu II A 221 deonica Knjaževac - Kalna (klisura Korenatac).
Zbog najavljenih niskih temperatura u jutarnjim i večernjim satima postoji mogućnost pojave mestimične poledice, a pogotovo na deonicama koje se prostiru duž rečnih tokova, kotlina, klisura kao i na putnim objektima.
Zabrane za šlepere i kamione sa prikolicom su na snazi na sledećim putnim pravcima:
I B-21 Podbukovi - Kosjerić - Požega
II A-198 Odvraćenica - Preko Brdo
II A-209 Dobre vode - Goč - Stanišinci
II A-211 Brzeće - Kopaonik (Jaram)
II B-397 Slatina - Štubik
II B-409 Kumanica - Gleđica
Odrona ima na sledećim putnim pravcima:
I B-21 Divljaka - Ivanjica
I B-21 Ivanjica - Javor
I B-30 Buk - Radočelo
II A-180 Vučkovica - Ivanjica
II A-194 Prilike - Katići - Jasenovo
II A-197 Buk - Međurečje - Kumanica
II A-197 Gornji Dubac - Luke - Ivanjica
II A-197 Kumanica - Preko Brdo - Duga Poljana
II A-198 Odvraćenica - Preko Brdo
II B-409 Kumanica - Gleđica
Postoji i mogućnost pojave magle na putevima, a pogotovo na deonicama koje se prostiru duž rečnih tokova, kotlina, klisura kao i na putnim objektima preko reka.
Magle ima na sledećim putnim pravcima:
I A-2 petlja Pakovraće - petlja Prilipac (kraj izgrađenog autoputa)
I A-5 petlja Kruševac istok - petlja Velika Drenova
Putevi Srbije d.o.o. savetuje vozačima da bez zimske opreme i lanaca ne kreću na put, a ukoliko se odluče na putovanje, treba da voze zaista oprezno i pažljivo.
Apeluje se da vozači prilagode brzinu kretanja uslovima na putu i savetuje maksimalan oprez u vožnji.
Autor: Marija Radić