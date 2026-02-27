Putevi I i II prioriteta prohodni i bez snega: Vozačima upućen ovaj apel

Putevi Srbije d.o.o, na osnovu Izveštaja Štaba zimske službe u 5.29 časova, saopštilo je da su najopterećeniji putni pravci I prioriteta i državni putevi II prioriteta održavanja prohodni i da nema snega, dok su na ostalim putnim pravcima III prioriteta kolovozi vlažni u nižim predelima, a snega ima mestimično u raskvašenom stanju do pet centimetara na teritoriji Ivanjice.

Prilazi zimskim turističkim centrima su prohodni.

U napomeni za Zaječar ukazuje se na učestale sitne odrone duž nestabilnih kamenih kosina u klisurama, usecima i zasecima, a najviše ih ima na putu I B-34 (Đerdapska klisura) i na putu II A 221 deonica Knjaževac - Kalna (klisura Korenatac).

Zbog najavljenih niskih temperatura u jutarnjim i večernjim satima postoji mogućnost pojave mestimične poledice, a pogotovo na deonicama koje se prostiru duž rečnih tokova, kotlina, klisura kao i na putnim objektima.

Zabrane za šlepere i kamione sa prikolicom su na snazi na sledećim putnim pravcima:

I B-21 Podbukovi - Kosjerić - Požega

II A-198 Odvraćenica - Preko Brdo

II A-209 Dobre vode - Goč - Stanišinci

II A-211 Brzeće - Kopaonik (Jaram)

II B-397 Slatina - Štubik

II B-409 Kumanica - Gleđica

Odrona ima na sledećim putnim pravcima:

I B-21 Divljaka - Ivanjica

I B-21 Ivanjica - Javor

I B-30 Buk - Radočelo

II A-180 Vučkovica - Ivanjica

II A-194 Prilike - Katići - Jasenovo

II A-197 Buk - Međurečje - Kumanica

II A-197 Gornji Dubac - Luke - Ivanjica

II A-197 Kumanica - Preko Brdo - Duga Poljana

II A-198 Odvraćenica - Preko Brdo

II B-409 Kumanica - Gleđica

Postoji i mogućnost pojave magle na putevima, a pogotovo na deonicama koje se prostiru duž rečnih tokova, kotlina, klisura kao i na putnim objektima preko reka.

Magle ima na sledećim putnim pravcima:

I A-2 petlja Pakovraće - petlja Prilipac (kraj izgrađenog autoputa)

I A-5 petlja Kruševac istok - petlja Velika Drenova

Putevi Srbije d.o.o. savetuje vozačima da bez zimske opreme i lanaca ne kreću na put, a ukoliko se odluče na putovanje, treba da voze zaista oprezno i pažljivo.

Apeluje se da vozači prilagode brzinu kretanja uslovima na putu i savetuje maksimalan oprez u vožnji.

Autor: Marija Radić