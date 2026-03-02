TOTALNI VREMENSKI OBRT: RHMZ najavio prolećnih 19 stepeni, a onda ŠOK – temperatura ide u MINUS! Evo kada tačno stiže preokret!

Taman kada smo pomislili da je proleće stiglo da ostane, Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) objavio je najnoviju najavu koja će mnoge naterati da vrate zimsku garderobu u ormare! Iako nas u prvoj dekadi marta očekuje relativno toplo vreme, vremenski preokret je već na vratima.

PAZITE SE U ČETVRTAK!

Sutra nas još uvek očekuje prijatnih 19 stepeni uz sunčane intervale, ali već u sredu uveče stiže naoblačenje sa zapada koje donosi padavine.

Četvrtak kritičan: Kiša i lokalni pljuskovi zahvatiće veći deo zemlje, uz primetan pad temperature.

Mraz vreba: U jutarnjim satima temperatura se spušta na -2 stepena, što znači da će mraz ponovo "ujedati", naročito u planinskim predelima.

PROMENLJIVO I OPASNO

Dok će dnevne temperature ići do 19 stepeni, jutra će biti ledena. Ovakve oscilacije su najopasnije za hronične bolesnike i meteoropate. RHMZ najavljuje stabilizaciju tek početkom naredne sedmice, ali do tada – spremite kišobrane i topliju odeću za rane jutarnje sate!

UPOZORENJE LEKARA: Organizam u šoku zbog skoka od 21 stepen!

Lekari upozoravaju da su ovakve ekstremne oscilacije - od jutarnjih -2 do dnevnih 19 stepeni - ogroman napor za kardiovaskularni sistem. Kako biste bezbedno "preživeli" ovaj temperaturni rolerkoster, savetuje se sledeće:

Slojevito oblačenje: Jedino rešenje za prohladna jutra i topla popodneva. Ne dozvolite da vas sunce prevari, prehlade su najčešće baš u martu.

Oprez za hronične bolesnike: Srčani bolesnici i asmatičari moraju strogo da se pridržavaju terapije, jer nagle promene pritiska i temperature sužavaju krvne sudove.

Hidratacija i vitamini: Pijte dosta tečnosti i pojačajte unos vitamina C, jer organizam troši duplo više energije na termoregulaciju.

Meteoropate na udaru: Očekujte nesvesticu, glavobolju i promenu raspoloženja. Odmarajte što više možete dok se vreme ne stabilizuje.

Autor: D.S.