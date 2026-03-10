Ove deonice u Srbiji su najrizičnije zbog poledice i magle, a šleperima je zabranjen prolaz

Putevi Srbije d.o.o, na osnovu Izveštaja Štaba zimske službe, navodi da su jutros najopterećeniji putni pravci prvog, drugog i trećeg prioriteta održavanja su prohodni i da nema snega.

Zbog najavljenih niskih temperatura u jutarnjim i večernjim satima postoji mogućnost pojave mestimične poledice, a pogotovo na deonicama koje se prostiru duž rečnih tokova, kotlina, klisura kao i na putnim objektima.

Zabrane za šlepere i kamione sa prikolicom su na snazi na sledećim putnim pravcima: I B-21 Podbukovi - Kosjerić - Požega i II B-397 Slatina - Štubik.

Odrona ima na sledećim putnim pravcima: I B-21 Divljaka - Ivanjica, I B-21 Ivanjica - Javor, I B-30 Buk - Radočelo, II A-180 Vučkovica - Ivanjica, II A-194 Prilike - Katići - Jasenovo, II A-197 Buk - Međurečje - Kumanica, II A-197 Gornji Dubac - Luke - Ivanjica, II A-197 Kumanica - Preko Brdo - Duga Poljana i II A-198 Odvraćenica - Preko Brdo i II B-409 Kumanica - Gleđica.

Postoji mogućnost pojave magle na putevima, a pogotovo na deonicama koje se prostiru duž rečnih tokova, kotlina, klisura kao i na putnim objektima preko reka.

Prilazi zimskim turističkim centrima su prohodni.

Putevi Srbije d.o.o. savetuje vozačima da bez zimske opreme i lanaca ne kreću na put, a ukoliko se odluče na putovanje, treba da voze zaista oprezno i pažljivo.

Takođe, Putevi Srbije d.o.o. apeluje da vozači prilagode brzinu kretanja uslovima na putu i savetuje maksimalan oprez u vožnji.

Autor: S.M.