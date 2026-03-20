Putevi u Srbiji prohodni, oprez u vožnji u jutarnjim i večernjim satima zbog poledice

Putevi Srbije d.o.o. na osnovu Izveštaja Štaba zimske službe saopštava da su ovoga jutra najopterećeniji putni pravci prvog prioriteta održavanja prohodni i da nema snega.

Na državnim putevima drugog prioriteta održavanja kolovozi su vlažni u nižim predelima, snega ima mestimično u raskvašenom stanju do 5 cm na teritoriji Užica.

Na ostalim putnim pravcima trećeg prioriteta održavanja kolovozi su vlažni u nižim predelima, snega ima mestimično u raskvašenom stanju do 5 cm na teritoriji Užica.



Zbog najavljene niske temperature u jutarnjim i večernjim satima postoji mogućnost pojave mestimične poledice, a pogotovo na deonicama koje se prostiru duž rečnih tokova, kotlina, klisura kao i na putnim objektima.

Zabrane za šlepere i kamione sa prikolicom su na snazi na sledećim putnim pravcima: I B-21 Podbukovi - Kosjerić - Požega, II B-391 Brestovačka banja - Zlot - Boljevac i II B-397 Slatina - Štubik.

Odrona ima na sledećim putnim pravcima: I B-21 Divljaka - Ivanjica, I B-21 vanjica - Javor, I B-30 Buk - Radočelo, II A-180 Vučkovica - Ivanjica, II A-194 Prilike - Katići - Jasenovo, II A-197 Buk - Međurečje - Kumanica, II A-197 Gornji Dubac - Luke - Ivanjica, II A-197 Kumanica - Preko Brdo - Duga Poljana, II A-198 Odvraćenica - Preko Brdo i II B-409 Kumanica - Gleđica

Postoji mogućnost pojave magle na putevima, a pogotovo na deonicama koje se prostiru duž rečnih tokova, kotlina, klisura kao i na putnim objektima preko reka.

Prilazi graničnim prelazima: II A-192 državna granica sa CG (granični prelaz Čemerno) - državna granica sa BiH (granični prelaz Vagan), kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm.

Prilazi zimskim turističkim centrima su prohodni.

Putevi Srbije d.o.o. savetuje vozačima da bez zimske opreme i lanaca ne kreću na put, a ukoliko se odluče na putovanje, treba da voze zaista oprezno i pažljivo.

Takođe, Putevi Srbije d.o.o. apeluje da vozači prilagode brzinu kretanja uslovima na putu i savetuje maksimalan oprez u vožnji.

Autor: D.Bošković