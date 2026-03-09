Putevi Srbije upozoravaju na poledicu i odrone, najkritičnije deonice duž reka i u klisurama

Putevi Srbije d.o.o, na osnovu Izveštaja Štaba zimske službe, navodi da su jutros najopterećeniji putni pravci prvog, drugog i trećeg prioriteta održavanja prohodni i da nema snega.

Zbog najavljenih niskih temperatura u jutarnjim i večernjim satima postoji mogućnost pojave mestimične poledice, a pogotovo na deonicama koje se prostiru duž rečnih tokova, kotlina, klisura kao i na putnim objektima.

Upozorava se da odrona ima na putevima u ivanjičkom kraju, a nagle na deonicama koje se prostiru duž rečnih tokova, kotlina, klisura kao i na putnim objektima preko reka.

Prilazi zimskim turističkim centrima su prohodni.

Autor: S.M.