SNEG I DO 5 CM! Oglasili se iz Puteva Srbije: Danas poseban oprez na OVIM deonicama

JP ''Putevi Srbije'', na osnovu Izveštaja Štaba zimske službe, saopštilo je jutros da su najopterećeniji putni pravci I prioriteta održavanja.

Kako je navedeno, do 5 centimetara snega ima na deonicama Javor - Sjenica, Aljinovići - Sjenica - Novi Pazar i Jošanička Banja - Kopaonik - Šipačina.

Na ostalim putnim pravcima I prioriteta održavanja kolovozi su vlažni u nižim predelima, snega ima mestimično u raskvašenom stanju do 5 cm na teritoriji Novog Pazara.

Na državnim putevima II prioriteta održavanja kolovozi su vlažni u nižim predelima, snega ima mestimično u raskvašenom stanju do 5 cm na teritoriji Kruševca, Novog Pazara.

Na ostalim putnim pravcima III prioriteta održavanja kolovozi su vlažni u nižim predelima, snega ima mestimično u raskvašenom stanju do 5 cm na teritoriji Ivanjice, Novog Pazara, Zaječara.

Zbog najavljenih niskih temperatura u jutarnjim i večernjim satima postoji mogućnost pojave mestimične poledice, a pogotovo na deonicama koje se prostiru duž rečnih tokova, kotlina, klisura kao i na putnim objektima.

Zabrane za šlepere i kamione sa prikolicom su na snazi na sledećim putnim pravcima:

I B-21 Podbukovi - Kosjerić - Požega

II A-209 Dobre vode - Goč - Stanišinci

II A-210 Jošanička Banja - Kopaonik - Šipačina

II A-210 Šipačina - Rudnica

II A-211 Brzeće - Kopaonik (Jaram)

II A-211 Kopaonik - Jaram

Odrona ima na sledećim putnim pravcima:

I B-21 Divljaka - Ivanjica

I B-21 Ivanjica - Javor

I B-30 Buk - Radočelo

II A-180 Vučkovica - Ivanjica

II A-194 Prilike - Katići - Jasenovo

II A-197 Buk - Međurečje - Kumanica

II A-197 Gornji Dubac - Luke - Ivanjica

II A-197 Kumanica - Preko Brdo - Duga Poljana

II A-198 Odvraćenica - Preko Brdo

II B-409 Kumanica - Gleđica

Postoji mogućnost pojave magle na putevima, a pogotovo na deonicama koje se prostiru duž rečnih tokova, kotlina, klisura kao i na putnim objektima preko reka.

Magle ima na sledećim putnim pravcima:

I A-1 petlja Grdelica - granica SRB/BJRM (Preševo)

I A-1 petlja Trupale - petlja Grdelica

I A-2 petlja Pakovraće - petlja Prilipac (kraj izgrađenog autoputa)

I B-35 Negotin - Zaječar - Vratarnica - Knjaževac

I B-35 granica RUM/SRB (brana HE Đerdap 1) - Kladovo - Negotin

I B-36 Paraćin - prevoj Čestobrodica

I B-36 prevoj Čestobrodica - Boljevac

I B-39 Bonjince - Trupale

II A-217 Bovan - Sokobanja - Knjaževac

II A-219 Boljevac - Knjaževac

II A-220 Minićevo - Novo Korito

II B-400 Negotin - Radujevac - Prahovo - Samarinovac - veza sa dr. putem 168

II B-422 Donja Sokolovica (Manjinac) - Debelica - Minićevo

II B-423 Knjaževac (Štipina) - Debelica

II B-425 Knjaževac (Glogovac) - Beli Potok - granica održavanja Zaječar/Niš

Zbog predstojećih praznika očekuje se povećan intenzitet saobraćaja ka svim zimskim turističkim centrima i Putevi Srbije apeluju na sve učesnike u saobraćaju da prilagode brzinu uslovima na putu i poštuju saobraćajne propise.

Na prilazima graničnim prelazima situacija je sledeća:

II A-197 Preko Brdo - Duga Poljana - Rasno - Karajukića Bunari - Ugao - državna granica sa CG (Ugao), kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm.

II A-201 Sjenica - Krajnoviće - Bare - Vrbnica - državna granica sa CG (Kumanica), kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm.

II A-201 Vrbnica - granica SRB/CG (Vrbnica), kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm.

Prilazi zimskim turističkim centrima su prohodni.

Putevi Srbije d.o.o. savetuje vozačima da bez zimske opreme i lanaca ne kreću na put, a ukoliko se odluče na putovanje, treba da voze zaista oprezno i pažljivo.

Takođe, apeluje se da vozači prilagode brzinu kretanja uslovima na putu i savetuje se maksimalan oprez u vožnji.

Autor: D.Bošković