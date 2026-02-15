SNEG I DO 5 CM! Oglasili se iz Puteva Srbije: Danas poseban oprez na OVIM deonicama

JP ''Putevi Srbije'', na osnovu Izveštaja Štaba zimske službe, saopštilo je jutros da su najopterećeniji putni pravci I prioriteta održavanja.
Kako je navedeno, do 5 centimetara snega ima na deonicama Javor - Sjenica, Aljinovići - Sjenica - Novi Pazar i Jošanička Banja - Kopaonik - Šipačina.
Na ostalim putnim pravcima I prioriteta održavanja kolovozi su vlažni u nižim predelima, snega ima mestimično u raskvašenom stanju do 5 cm na teritoriji Novog Pazara.
Na državnim putevima II prioriteta održavanja kolovozi su vlažni u nižim predelima, snega ima mestimično u raskvašenom stanju do 5 cm na teritoriji Kruševca, Novog Pazara.
Na ostalim putnim pravcima III prioriteta održavanja kolovozi su vlažni u nižim predelima, snega ima mestimično u raskvašenom stanju do 5 cm na teritoriji Ivanjice, Novog Pazara, Zaječara.
Zbog najavljenih niskih temperatura u jutarnjim i večernjim satima postoji mogućnost pojave mestimične poledice, a pogotovo na deonicama koje se prostiru duž rečnih tokova, kotlina, klisura kao i na putnim objektima.
Zabrane za šlepere i kamione sa prikolicom su na snazi na sledećim putnim pravcima:
I B-21 Podbukovi - Kosjerić - Požega
II A-209 Dobre vode - Goč - Stanišinci
II A-210 Jošanička Banja - Kopaonik - Šipačina
II A-210 Šipačina - Rudnica
II A-211 Brzeće - Kopaonik (Jaram)
II A-211 Kopaonik - Jaram
Odrona ima na sledećim putnim pravcima:
I B-21 Divljaka - Ivanjica
I B-21 Ivanjica - Javor
I B-30 Buk - Radočelo
II A-180 Vučkovica - Ivanjica
II A-194 Prilike - Katići - Jasenovo
II A-197 Buk - Međurečje - Kumanica
II A-197 Gornji Dubac - Luke - Ivanjica
II A-197 Kumanica - Preko Brdo - Duga Poljana
II A-198 Odvraćenica - Preko Brdo
II B-409 Kumanica - Gleđica
Postoji mogućnost pojave magle na putevima, a pogotovo na deonicama koje se prostiru duž rečnih tokova, kotlina, klisura kao i na putnim objektima preko reka.
Magle ima na sledećim putnim pravcima:
I A-1 petlja Grdelica - granica SRB/BJRM (Preševo)
I A-1 petlja Trupale - petlja Grdelica
I A-2 petlja Pakovraće - petlja Prilipac (kraj izgrađenog autoputa)
I B-35 Negotin - Zaječar - Vratarnica - Knjaževac
I B-35 granica RUM/SRB (brana HE Đerdap 1) - Kladovo - Negotin
I B-36 Paraćin - prevoj Čestobrodica
I B-36 prevoj Čestobrodica - Boljevac
I B-39 Bonjince - Trupale
II A-217 Bovan - Sokobanja - Knjaževac
II A-219 Boljevac - Knjaževac
II A-220 Minićevo - Novo Korito
II B-400 Negotin - Radujevac - Prahovo - Samarinovac - veza sa dr. putem 168
II B-422 Donja Sokolovica (Manjinac) - Debelica - Minićevo
II B-423 Knjaževac (Štipina) - Debelica
II B-425 Knjaževac (Glogovac) - Beli Potok - granica održavanja Zaječar/Niš
Zbog predstojećih praznika očekuje se povećan intenzitet saobraćaja ka svim zimskim turističkim centrima i Putevi Srbije apeluju na sve učesnike u saobraćaju da prilagode brzinu uslovima na putu i poštuju saobraćajne propise.
Na prilazima graničnim prelazima situacija je sledeća:
II A-197 Preko Brdo - Duga Poljana - Rasno - Karajukića Bunari - Ugao - državna granica sa CG (Ugao), kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm.
II A-201 Sjenica - Krajnoviće - Bare - Vrbnica - državna granica sa CG (Kumanica), kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm.
II A-201 Vrbnica - granica SRB/CG (Vrbnica), kolovoz je vlažan, snega ima do 5 cm.
Prilazi zimskim turističkim centrima su prohodni.
Putevi Srbije d.o.o. savetuje vozačima da bez zimske opreme i lanaca ne kreću na put, a ukoliko se odluče na putovanje, treba da voze zaista oprezno i pažljivo.
Takođe, apeluje se da vozači prilagode brzinu kretanja uslovima na putu i savetuje se maksimalan oprez u vožnji.
Autor: D.Bošković