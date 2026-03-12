'CILJ JE DA NAPRAVIMO TRAJNU SARADNJU NA NAJVIŠEM NIVOU' Profesor Marko Bumbaširević o učešću Južne Afrike na izložbi Ekspo 2027. u Beogradu (VIDEO)

Drugom susretu učesnika na Međunarodnoj specijalizovanoj izložbi Ekspo Beograd 2027, koja se održava u Beogradu, prisustvuje i delegacija Južne Afrike, čiji predstavnici ocenjuju da će specijalizovana izložba omogućiti intenzivniju saradnju između dve zemlje uz angažman počasnog konzulata koji je otvoren 10. oktobra, a na čijem je čelu akademik profesor Marko Bumbaširević.

Među više od 130 zemlja koje su potvrdile svoje učastije na specijalizovanoj izložbi Ekspo u Beogradu je i Južna Afrika.

Ta zemlja, kao jedna od vodećih sila sveta, jeste ključ za povezivanje Srbije sa Afrikom, ocenio je počasni konzul Južne Afrike u Srbiji, akademik profesor Marko Bumbaširević.

- Naša je želja da, pored toga što oni dolaze na izložbu Ekspo, napravimo trajnu saradnju na najvišem nivou. Pošto ovde su trenutno oni iz ministarstva kulture, ali sa svim ministarstvima da uspostavimo jaku saradnju, i u polju kulture, naravno, ali i u drugim, u nauci, u medicini, što je moj predmet interesovanja, ali i u sportu. Dogovorili smo već neke mečeve koji bi trebalo da se odigraju - rekao je Bumbaširević.

Da se prijateljstvo dve zemlje zasniva na jakim temeljima, poručuju članovi delegacije Južne Afrike. Kako kažu, počasni konzul, važan je most u povezivanju dva naroda, a priliku za dalje jačanje političke i ekonomske saradnje vide upravo u učešću na izložbi Ekspo.

Jamil Anand, savetnik u ambasadi Južne Afrike, ističe da je upravo profesor Bumbaširević neizostavna karika u jačanju odnosa dve zemlje.

- Prvi put sam u Beogradu i ovo je jeden od najlepših gradova koje sam posetio. Ljudi su topli i prijateljski nastrojeni. Profesor Bumbaširević, naš počasni konzul, je vrlo operativan, radi odličan posao, i vrlo smo zahvalni što je baš on deo našeg tima. Južna Afrika insistira na jačanju ekonomske saradnje naših zemalja, i upravo će naše učešće na izložbi 2027.godine doprineti tome. Takođe, cilj nam je jačanje partnerstva i u oblasti obrazovanja, sporta, umetnosti i kulture - rekao je Anand.

U tom duhu će u muzeju Afrićke umetnosti sledeće godine biti otvorena izložba posvećena životu i delu Nelsona Mendele.

- Svi eksponati koji će doći na tu izložbu, biće poklonjeni Srbiji. I to je jedan dragulj, i tako će ta izložba da preraste u stalnu izložbu o Nelsonu Mendelu, koju se vezuje za nešto najlepše u svetu. On je jedna ikona u Južnoj Africi, ali i u celom svetu - rekao je Bumbaširević.

Mandisa Šikvatamba, iz ministarstva sporta, umetnosti i kulture Južne Afrike, ističe da je Južna Afrika donela ispravnu odluku kada je prihvatila učešće na izložbi Ekspo 2027.

- Već smo se uverili da je prava odluka što ćemo 2027. biti u Beogradu na izložbi Ekspo. Važan segment je i promocija nasleđa Nelsona Mendele. Muzej Afričke umetnosti organizovaće posebnu izložbu, tako da je Ekspo za nas šansa da Južna Afrika predstavi svoju kulturu, kreativnost i sklopi globalna prijateljstva. Naravno, ključan deo Ekspa su inovacije, ekonomska saradnja i deljenje znanja, što smatramo veoma značajnim - rekla je Šikvatamba.

Pomenuta izložba pokazaće šta sve povezuje Srbiju i Južnu Afriku, kao i koje vrednosti dve zemlje dele.

- Velika konekcija postoji između Srbije i Južne Afrike. Srbija je uvek bila, kao i deo Jugoslavije, stožer borbe protiv kolonijalizma. Muzej afričke umetnosti je tako i napravljen, antikolonijalni muzej, jedinstven u svetu i Evropi, i mali broj ljudi to poznaje - dodaje Bumbaširević.

Izložba Ekspo održeće se od 15. maja do 15. avgusta 2027.godine, a očekuje se da će u Beograd doći skoro 4 miliona gostiju iz celog sveta.

Autor: Iva Besarabić