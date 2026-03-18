NASTAVLJA SE EVAKUACIJA SA BLISKOG ISTOKA Oglasilo se MSP: Naši građani stigli u RIJAD, sutra iz DOHE poleće avion sa 250 Srba!

Ministarstvo spoljnih poslova Srbije potvrdilo je da je u toku velika operacija spasavanja naših državljana sa Bliskog istoka. Oko 250 Srba, koji su ostali zarobljeni u Kuvajtu, Bahreinu i Kataru nakon izbijanja sukoba, biće evakuisano sutra popodne letom iz Dohe.

Državni sekretar Damjan Jović potvrdio je da su predstavnici MSP-a već stigli u Rijad, odakle koordiniraju ovu opasnu operaciju. Naši građani će tokom noći putovati kroz saudijsku pustinju do granice sa Katarom, gde će se spojiti sa ostalim grupama.

Pošto "Er Srbija" ne može da leti u ovu opasnu zonu zbog osiguranja, Vlada Srbije je zakupila čarter let kompanije "Katar ervejz".

"Država Srbija brine o svojim građanima. Iako je ovo finansijski i logistički izuzetno zahtevno, bezbednost naših ljudi je apsolutni prioritet", poručio je Jović.

