Kurs evra više neće biti isti: Ovog datuma dolazi do promene

Zvanični srednji kurs dinara za evro menja se u ponedeljak i tada će iznositi 117,4380 dinara.

Kako je saopštila Narodna banka Srbije, zvanični srednji kurs dinara za evro danas je 117,4403 dinara, što je neznatna promena u odnosu na četvrtak.

Dinar je prema evru nepromenjen u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou je niži za 0,2 odsto, a od početka godine oslabio je za 0,1 odsto. Zvanični kurs dinara u odnosu na dolar danas je oslabio za 0,2 odsto i iznosi 101,7328 dinara za dolar.

Kurs dinara prema dolaru niži je za 2,3 odsto nego pre mesec dana, na godišnjem nivou jači je za 7,0 odsto, a od početka godine slabiji je za 1,8 odsto.

