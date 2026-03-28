SNEG ĆE OKOVATI OVE PREDELE ZA VIKEND! Ristić označio DATUM kada stiže lepo vreme, otkrio šta nas čeka za Vaskrs i upozorio na OPASNU POJAVU

U Srbiji za vikend oblačno i hladno vreme sa kišom, na planinama sa snegom uz povećanje visine snežnog pokrivača.

Lokalno se očekuju i obilnije padavine i to posebno u delovima zapadne, centralne i istočne Srbije. Vetar slab i umeren, povremeno i jak, severni i severozapadni, uveče u slabljenju. Najniža temperatura od 3 do 7 stepeni, a najviša dnevna od 6 do 11.

U nedelju i sledeće sedmice preovlađivaće oblačno i prohladno vreme, sa čestim i uglavnom slabim padavinama: kiša u nižim, sneg u planinskim predelima, najavio je Republički hidrometeorološki zavod.

Ivan Ristić, koji se bavi meteorologijom otkrio je na TV Prva kakvo nas vreme očekuje narednih dana i pomenuo kakve su najave za naredna tri meseca.

- Najviše snežnih padavina se u planinskim krajevima očekuje u subotu pre podneva. Temperature će biti oko 7,8, 9 stepeni što jeste veliki pad u odnosu na 20 stepeni koje smo imali prethodnih nedelja. Meni do kraja nedelje daje model oko 30 do 50 mm kiše u Beogradu, s tim što je dobro što na planinama pada sneg, jer nema tih bujičnih poplava - kaže Ristić, dodajući da nas očekuje tri meseca kišnog perioda te da bi valjalo očistiti odvode:

- U planinskim predelima se zimska sezona produžava, do nekog 15. aprila. Oko 7. aprila se očekuje porast temperature tako da ima šanse da za Vaskrs bude mnogo lepše vreme.

Prema njegovim rečima hladniji periodi su se pomerili i poslednjih godina bivaju najčešće krajem marta i u aprilu, dok u februaru bude toplije.

April, maj, možda i jun promenljivo vreme

- Tek sad ulazimo u to promenljivo vreme. Mi smo svi pomislili da će trajati večno ovo suvo, stabilno, sunčano. Nije bilo preterano toplo, taman je bilo što bi se reklo da možete da prošetate, uveče kao malo da se utoplite - ističe Ristić i dodaje da će april, maj, a možda i jun biti upravo promenljivog vremena:

- Problem je što nama sad idu u maju i junu, pretnja su ti jaki pljuskovi, koji mogu za 2-3 sata da donesu 100mm kiše što je jako opasno. Za sada nemamo te neke najave, ali moramo da pratimo prognozu. Može da se desi u maju i junu da dođe do tih elementarnih nepogoda sa velikom veličinom padavina - priča meterolog navodeći da je moguće i da Beograd bude potopljen.

Vreme za Vaskrs

Ristić kaže da se naredne nedelje očekuje promenljivo vreme.

- Biće sveže, a onda bi trebalo da dođe do stabilizacije i postepenog prestanka padavina, pa se nadam da ćemo za Vaskrs uživati u suncu.

Autor: Iva Besarabić