RHMZ upozorava: Sava nadolazi, ovaj grad sutra ulazi u zonu redovne odbrane od poplava!

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) izdao je upozorenje za naselja uz tok reke Save. Usled obilnih padavina i topljenja snega u gornjem toku, narednih dana očekuje se značajan porast vodostaja koji će zahtevati pripravnost nadležnih službi.

Najveći porast očekuje se kod Šapca.

Već sutra, 31. marta 2026. godine, predviđa se da će vodostaj kod Šapca preći granicu redovne odbrane od poplava.

Vodostaji će biti u većem porastu i u ostalim mestima nizvodno i uzvodno na Savi, ali se za sada ne očekuje dostizanje granice vanredne odbrane.

Inače, redovna odbrana od poplava podrazumeva neprekidno osmatranje odbrambenih nasipa i objekata. Službe "Srbijavoda" su u pripravnosti, a građanima u priobalju se savetuje da prate zvanične izveštaje o kretanju vodostaja, uklone poljoprivrednu mehanizaciju i predmete iz neposredne blizine rečnog korita i obezbede čamce i splavove.

Društvo

RHMZ poslao hitno upozorenje! Nakon kiše i snega čeka nas ova OPASNA POJAVA

Društvo

KIŠA ĆE PADATI 72 SATA, A ONDA POČINJE SNEG: Ovi delovi Srbije biće na udaru, oglasio se i RHMZ

Društvo

PAŠĆE VIŠE OD 70 LITARA KIŠE! Hitno se oglasio RHMZ: Dva dela Srbije sutra su na NAJJAČEM udaru, postoje veliki rizici

Društvo

POČINJE SNEG U SRBIJI, OGLASIO SE RHMZ: Obilna ledena kiša već pravi problem u ovom delu zemlje! Evo do kada će trajati olujno nevreme

Društvo

'VREME MOŽE BITI OPASNO' RHMZ upravo objavio najnovije upozorenje: Na Srbiju će se sručiti ogromna količina kiše, ali i SNEGA

Društvo

Upozorenje RHMZ: Očekuje se lokalno veća količina padavina, vodostaji u porastu, evo gde je potreban oprez