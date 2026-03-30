RHMZ upozorava: Sava nadolazi, ovaj grad sutra ulazi u zonu redovne odbrane od poplava!

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) izdao je upozorenje za naselja uz tok reke Save. Usled obilnih padavina i topljenja snega u gornjem toku, narednih dana očekuje se značajan porast vodostaja koji će zahtevati pripravnost nadležnih službi.

Najveći porast očekuje se kod Šapca.

Već sutra, 31. marta 2026. godine, predviđa se da će vodostaj kod Šapca preći granicu redovne odbrane od poplava.

Vodostaji će biti u većem porastu i u ostalim mestima nizvodno i uzvodno na Savi, ali se za sada ne očekuje dostizanje granice vanredne odbrane.

Inače, redovna odbrana od poplava podrazumeva neprekidno osmatranje odbrambenih nasipa i objekata. Službe "Srbijavoda" su u pripravnosti, a građanima u priobalju se savetuje da prate zvanične izveštaje o kretanju vodostaja, uklone poljoprivrednu mehanizaciju i predmete iz neposredne blizine rečnog korita i obezbede čamce i splavove.

