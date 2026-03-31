GUŽVE NA IZLAZU IZ SRBIJE! Kamiondžije zarobljene satima: Na Batrovcima KOLONA duga kilometrima, čeka se do 6 SATI – evo gde je najgora situacija!

Na graničnim prelazima Srbije sa susednim zemljama večeras vlada pravi kolaps kada je u pitanju teretni saobraćaj. Prema poslednjim podacima Uprave granične policije, kamioni na pojedinim izlazima čekaju i više od pola radnog vremena!

Najkritičnija situacija je na graničnom prelazu Batrovci, gde teretna motorna vozila na izlaz iz zemlje čekaju neverovatnih 360 minuta (6 sati). Ništa bolja situacija nije ni na ostalim prelazima ka Hrvatskoj i Mađarskoj:

- GP Šid: Zadržavanje na izlazu je 240 minuta (4 sata).

- GP Kelebija: Čeka se oko 4 sata.

- GP Sremska Rača i Bezdan: Kamioni stoje po 3 sata.

- GP Horgoš: Trenutno zadržavanje je 120 minuta.

Dobra vest je da na putničkim terminalima trenutno nema zadržavanja i automobili prolaze bez čekanja. Podsećamo i da granični prelaz Horgoš 2 radi od 05:00 do 23:00 časa, dok su na snazi i dalje ograničenja na mostu Bogojevo, gde se teretni saobraćaj preusmerava na alternativne pravce.

Autor: D.S.