AKTUELNO

Društvo

GUŽVE NA IZLAZU IZ SRBIJE! Kamiondžije zarobljene satima: Na Batrovcima KOLONA duga kilometrima, čeka se do 6 SATI – evo gde je najgora situacija!

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/Privredna komora Srbije/ Boban Ristić ||

Na graničnim prelazima Srbije sa susednim zemljama večeras vlada pravi kolaps kada je u pitanju teretni saobraćaj. Prema poslednjim podacima Uprave granične policije, kamioni na pojedinim izlazima čekaju i više od pola radnog vremena!

Najkritičnija situacija je na graničnom prelazu Batrovci, gde teretna motorna vozila na izlaz iz zemlje čekaju neverovatnih 360 minuta (6 sati). Ništa bolja situacija nije ni na ostalim prelazima ka Hrvatskoj i Mađarskoj:

- GP Šid: Zadržavanje na izlazu je 240 minuta (4 sata).

- GP Kelebija: Čeka se oko 4 sata.

- GP Sremska Rača i Bezdan: Kamioni stoje po 3 sata.

- GP Horgoš: Trenutno zadržavanje je 120 minuta.

Dobra vest je da na putničkim terminalima trenutno nema zadržavanja i automobili prolaze bez čekanja. Podsećamo i da granični prelaz Horgoš 2 radi od 05:00 do 23:00 časa, dok su na snazi i dalje ograničenja na mostu Bogojevo, gde se teretni saobraćaj preusmerava na alternativne pravce.

Autor: D.S.

Društvo

AMSS: Nema gužve na graničnim prelazima, teretnjaci čekaju do sat vremena na Batrovcima

Društvo

STANJE NA GRANICAMA Teretnjaci na izlazu iz Srbije čekaju i DO PET SATI: Evo da li ima GUŽVE za putnička vozila

Društvo

AMSS: Teretna vozila zadržavaju se do šest sati na granicama na izlazu iz Srbije

Društvo

TERETNJACI NA BATROVCIMA ČEKAJU I DO 8 SATI! Evo kakva je situacija za putnička vozila na ostalim graničnim prelazima

Društvo

Teretna vozila na graničnim prelazima zadržavaju se i do pet sati

Društvo

ČEKAJU I DO 12 SATI NA IZLAZU IZ SRBIJE! Paklena gužva na granicama za jednu grupu vozila, OVO je trenutno stanje!