Prekid železničkog saobraćaja kod Lovćenca: Putnički voz iskočio iz šina, nema povređenih

Izvor: Pink.rs/192

Putnički voz Inter Regio, koji je jutros u 9.19 časova krenuo iz Bačke Topole ka Beogradu, iskočio je iz šina na skretnici pre stanice Lovćenac.

Prema informacijama do kojih smo došli, voz je naglo zakočio, nakon čega se osetilo snažno treskanje. Posada je potom obavestila putnike da je došlo do iskliznuća i da ostanu na svojim mestima dok ne pristignu nadležne ekipe.

Povređenih, prema dostupnim informacijama, nema. Nakon incidenta, putnici su nastavili pešice duž pruge ka Lovćencu.

"Srbija voz" je u 9.48 objavio saopštenje u kome navodi da je od 09.27 časova došlo do privremenog prekida saobraćaja vozova u stanici Lovćenac - Mali Iđoš, te da se voz koji je iz Subotice krenuo prema Beogradu centar u 9 časova otkazuje na delu relacije Lovćenac - Mali Iđoš - Beograd centar.

"Putnici pomenutog voza će u stanici Lovćenac-Mali Iđoš preći u voz koji je iz stanice Subotica pošao u 10.00 časova i nastaviti putovanje do stanice Beograd centar", naveli su iz "Srbija voz".

Iz ovog preduzeća su naveli da je istražni postupak u toku i zahvalili se putnicima na razumevanju.

Autor: S.M.

