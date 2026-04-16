Temperatura preko 39 danima ne spada, deca 'gore': Jedan simptom roditelje tera u strah, oglasio se i Batut

Broj obolelih od gripa u Srbiji opada, ali roditelji i dalje strahuju Prema najnovijem izveštaju Instituta za javno zdravlje Srbije "Batut", epidemiološka situacija gripa u sezoni 2025/2026 pokazuje smirivanje.

U 15. izveštajnoj nedelji, od 6. do 12. aprila, registrovano je 5.305 slučajeva oboljenja sličnih gripu, što je za 10 odsto manje u odnosu na prethodnu nedelju. Stručnjaci navode da je klinička aktivnost gripa trenutno ispod epidemijskog praga, uz opadajući trend obolevanja i sporadičnu geografsku rasprostranjenost.

Sličan trend beleži se i kod akutnih respiratornih infekcija. Evidentirano je 9.385 slučajeva, što je pad od gotovo sedam procenata u odnosu na prethodni period. Laboratorijski potvrđeni slučajevi gripa registrovani su pojedinačno, i to na teritoriji Beograda i Zlatiborskog okruga.

Iako brojke ukazuju na smirivanje situacije, lekari upozoravaju da grip ne treba potcenjivati, posebno kada su u pitanju deca. Najčešći simptomi gripa uključuju naglo povišenu telesnu temperaturu i to često iznad 39 stepeni, drhtavicu, malaksalost, glavobolju, bolove u mišićima i zglobovima, suvi kašalj i bol u grlu. Kod dece se neretko javljaju i povraćanje i dijareja, što dodatno zabrinjava roditelje.

Upravo visoka temperatura jedan je od glavnih razloga za strah. Pedijatri navode da se roditelji najčešće javljaju zbog naglog skoka temperature koja teško pada i traje danima. Česte su žalbe da deca postaju klonula, odbijaju hranu i tečnost, a roditelje posebno uznemirava kada temperatura ne reaguje na uobičajene lekove.

- Najveći strah je kada dete "gori", a temperatura ne spada satima. Roditelji se tada plaše komplikacija, poput upale pluća ili febrilnih konvulzija - objašnjavaju lekari iz domova zdravlja.

Zdravstveni radnici podsećaju da je u većini slučajeva grip virusno oboljenje koje prolazi uz odmor, unos tečnosti i simptomatsku terapiju, ali naglašavaju da se lekaru treba obratiti ako temperatura traje duže od tri dana, prelazi 40 stepeni ili ako dete postane izrazito malaksalo i dehidrirano.

Autor: D.Bošković