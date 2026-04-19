GUŽVA NA GRANICI: Teretnjaci čekaju četiri sata na izlaz iz zemlje, na jednom prelazu produženo radno vreme

Prema najnovijim podacima Uprave granične policije od 5.15 časova, na graničnom prelazu Batrovci zabeležena su značajna zadržavanja.

Teretna vozila na izlazu iz Srbije čekaju četiri sata, dok na ostalim prelazima trenutno nema zadržavanja za ostale kategorije vozila.

Takođe, na naplatnim stanicama širom auto-puteva u Republici Srbiji saobraćaj se odvija bez zastoja.

Važna informacija za putnike ka Mađarskoj

Granični prelaz Bački Vinogradi – Ašothalom, namenjen isključivo putničkom saobraćaju, još danas će raditi po produženom radnom vremenu. Umesto uobičajenog zatvaranja u 19 časova, ovaj prelaz će biti otvoren od 7 do 22 časa, što je dogovoreno u saradnji sa mađarskim graničnim organima.

Autor: D.S.