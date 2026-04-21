SNEG PADA KAO USRED JANUARA! Ovo mesto u Srbiji je trenutno jedino sa temperaturom u minusu, a TEK će da veje (VIDEO)

Sredinom nedelje sneg će preći u kišu i pljuskove, a ujutru se očekuje pojava mraza. Sneg će padati tokom celog dana, dok se u nižim predelima očekuju kratkotrajna kiša i pljuskovi.

Na Kopaoniku jutros je kao usred zime. Sneg umerenog intenziteta pada već satima te je došlo do formiranja snežnog pokrivača. Temperatura na ovoj popularnoj srpskoj planini je u minusu.

Kako se može videti sa snimka na društvenim mrežama, ova planina potpuno se zabelela na -1 stepen, na radost svih ljubitelja zimskih sportova.

Sneg će na Kopaoniku padati tokom celog dana, kao i sutra, a u nižim predelima naše zemlje, prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), sredinom dana očekuju se kratkotrajna kiša i pljuskovi. Takođe, sneg u planinskim predelima prestaće da pada u četvrtak.

Prema prognozi RHMZ-a, sredinom sedmice u brdsko-planinskim predelima doći će do pojave kratkotrajne kiše i pljuskova, sa prizemnim mrazom u jutarnjim satima.

Autor: Iva Besarabić