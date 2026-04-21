VOJSKA OD MARTA 2027. GODINE? Detaljan plan za 75 dana obuke: Poznato kolika će biti primanja i šta čeka ZAPOSLENE!

Redovno služenje vojnog roka u Srbiji najverovatnije će početi 1. marta 2027. godine. Predsednik Aleksandar Vučić precizirao je da bi sve pripreme oko regrutnih lista trebalo da budu završene do jeseni, dok vojni stručnjaci ocenjuju da je prolećni termin mnogo realniji i tehnički izvodljiviji od decembarskog.

Šta čeka regrute: 75 dana "čiste" obuke

Vojni rok će trajati 75 dana, što je, prema rečima predsednika, "dečija igra" u odnosu na nekadašnjih godinu dana. Plan obuke, koji je ranije obrazložio general Milan Mojsilović, podeljen je u tri faze:

Prvih 30 dana: Obuka za gađanje i rukovanje oružjem.

Drugih 30 dana: Taktička obuka.

Poslednjih 15 dana: Vežbe u terenskim i logorskim uslovima.

Plate i radni odnos: Ko isplaćuje zaradu?

Jedno od ključnih pitanja je status zaposlenih mladića (od 18 do 30 godina) koji dobiju poziv. Prema trenutnim informacijama:

Mirovanje radnog odnosa: Zaposlenima će posao "mirovati" dok su u uniformi.

Puna plata: Tokom 75 dana služenja, država će im isplaćivati naknadu u visini njihove prosečne plate u poslednjih godinu dana.

Zašto mart, a ne decembar?

Stručnjaci za bezbednost ističu da je mart idealan jer su vremenski uslovi bolji za kopanje rovova i poligone, nema serije praznika (Nova godina, Božić) i izbegava se jek sezone gripa u kolektivnom smeštaju. Takođe, ovo vreme ostavlja prostor državi da potpuno renovira objekte i kasarne koji su godinama bili van funkcije.

Dok Hrvatska već šalje prve regrute uz naknadu od 1.100 evra, Srbija se priprema da godišnje obuči oko 20.000 mladića, uz nadu da će ovaj kraći rok biti samo prvi korak ka potpunoj popuni vojnih kapaciteta.





Autor: D.S.