CENE GORIVA MIRUJU, GASA IMA I PREVIŠE! Ministarka Đedović Handanović otkrila: Srbija je STABILNA, evo šta se dešava sa prodajom NIS-a!

Dok svet drhti zbog energetske krize i poremećenih ruta snabdevanja, građani Srbije ne moraju da brinu! Ministarka rudarstva i energetike, Dubravka Đedović Handanović, poručila je nakon sastanka sa Misijom MMF-a da je energetska situacija u našoj zemlji potpuno stabilna.

Ministarka je istakla da su preduzete sve mere kako bi energetski sektor ostao otporan na spoljašnje šokove, a vesti iz rafinerije su više nego ohrabrujuće.

Goriva ima za skoro tri meseca!

Situacija sa naftnim derivatima je pod strogom kontrolom, a brojke pokazuju maksimalnu spremnost:

Zalihe dizela: Imamo ga dovoljno za narednih 89 dana.

Rad rafinerije: Proizvodnja je na vrhuncu sa 330.000 tona mesečno, što je blizu maksimuma.

Cene: Cilj države je da cene na pumpama ne "skaču" kao u ostatku sveta i da ostanu prihvatljive za budžet građana.

Šta će biti sa NIS-om?

Povodom sankcija i promene vlasništva nad Naftnom industrijom Srbije, ministarka je otkrila da su pregovori u toku na više frontova.

- Naši pregovori sa Mađarskom napreduju. Usaglašavamo detalje kako bismo maksimalno zaštitili interese države Srbije, jer je NIS jedna od naših najvažnijih kompanija - naglasila je ona, dodajući da se razgovori vode i sa nadležnim institucijama u SAD.

Gasna sigurnost: Skladišta su PUNA

Ljubitelji toplih domova mogu da odahnu - zalihe gasa su obezbeđene.

Skladišta: Svi kapaciteti i u Srbiji i u Mađarskoj su popunjeni do vrha.

Sigurni pravci: Isporuke iz Azerbejdžana su stabilne, što garantuje pristupačne cene u narednom periodu.

EPS staje na noge

Transformacija najvećeg državnog preduzeća teče po planu i biće završena do kraja ove godine. Finansijsko stanje u EPS-u je stabilno, bez novih kredita za likvidnost, uz stopostotnu realizaciju investicija.

Autor: D.S.