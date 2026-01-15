DOGOVOR JE NA POMOLU! Đedović Handanović potvrdila pregovore ruskih vlasnika i mađarskog MOL-a, cilj sporazum do kraja nedelje! (VIDEO)

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović i mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto obraćaju se javnosti iz Palate Srbija nakon ključnog sastanka o sudbini naftnog sektora u našoj zemlji.

Glavna vest dana je potvrda da su u toku pregovori o promeni vlasničke strukture u NIS-u kako bi se trajno rešio problem izazvan američkim sankcijama.

Čeka se potpis do kraja nedelje

Ministarka Đedović Handanović otkrila je ekskluzivne detalje pregovora koji bi mogli da promene energetsku mapu Srbije:

Razgovarali smo o pregovorima koji se vode između ruskih vlasnika u NIS i mađarske kompanije MOL, kao i još nekih partnera. Cilj je da se do kraja nedelje završi i potpiše dokument o otkupu akcija od strane novih vlasnika. Nakon toga, uputićemo zahtev američkoj administraciji za produženje licence - rekla je ministarka.

Ona je naglasila da država želi da poveća svoj udeo u NIS-u i oštro demantovala spekulacije o zatvaranju Rafinerije u Pančevu.

Nema apsolutno nikakvih namera za zatvaranje Rafinerije. Sa budućim partnerima ćemo nastaviti da razvijamo naš sektor - poručila je ona.

Sijarto: Bez Srbije nema bezbednosti za Mađarsku i obrnuto

Peter Sijarto je istakao da je energetska kriza pokazala koliko su dve zemlje upućene jedna na drugu.

Obećao sam da će Mađarska kroz MOL učiniti sve da se Srbija izbori sa teškom situacijom nastalom jer iz pravca Hrvatske više nije stizala nafta. MOL je popunio svoje depoe do maksimuma i povećao izvoz ka Srbiji. Pružamo punu diplomatsku podršku MOL-u i Vladi Srbije pred administracijom SAD - izjavio je Sijarto.

Gradnja naftovoda kreće sredinom godine

Ministarka je najavila i dugoročna rešenja koja će Srbiju učiniti nezavisnom od pritisaka:

Tender za gradnju naftovoda je raspisan. Očekujemo da radovi počnu sredinom ove godine. Rafinerija u Pančevu nastavlja sa radom pre kraja ove nedelje jer je isporuka sirove nafte već počela - zaključila je Đedović Handanović.

Autor: Dalibor Stankov