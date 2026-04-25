GLAMOČIĆ NAJAVIO VELIKE PROJEKTE: Navodnjavamo 130.000 hektara širom Srbije, država dala rok za subvencije do 18. maja!

Ministar poljoprivrede Dragan Glamočić poručio je danas u Česteregu da je strateški cilj države da do 2035. godine svake godine imamo nove hiljade hektara pod sistemima za navodnjavanje.

Nakon tri uzastopne godine suše, Glamočić je istakao da se veliki projekat sa investicionim fondom iz Emirata privodi kraju, čime je omogućeno navodnjavanje za 130.000 hektara obradive zemlje.

- Naša strategija je jasna – moramo raditi na navodnjavanju širom Srbije. Trenutno se rade i višenamenske brane koje će služiti za navodnjavanje, ali i za obezbeđivanje pijaće vode i odbranu od poplava - naveo je Glamočić.

Pare na stolu i rokovi za prijave

Pokrajinski sekretar za poljoprivredu Vladimir Galić precizirao je da su konkursi uveliko u toku i pozvao poljoprivrednike da iskoriste sredstva:

- 480 miliona dinara za sisteme za navodnjavanje (konkurs traje do 18. maja).

- 200 miliona dinara namenjeno isključivo mladim poljoprivrednicima.

- 1,3 milijarde dinara za uređenje infrastrukture u selima.

Ministar Glamočić je napomenuo da će se navodnjavanje prioritetno raditi tamo gde postoji povrtarska proizvodnja, voćarstvo i uzgoj lucerke, jer je navodnjavanje osnovnih ratarskih kultura često ekonomski neracionalno.

Ove najave stigle su sa prvog mini sajma poljoprivrede „Banatska traktorijada“, gde je poručeno da je saradnja republičke i pokrajinske vlade ključna za opstanak srpskog agrara.

