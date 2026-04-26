BEZBEDNOST DECE NA PRVOM MESTU: 'Karavan bezbednosti saobraćaja' okupio mališane i roditelje na Novom Beogradu!

Na Savskom keju, u okviru Teatra na Savi, danas je održan veliki „Karavan bezbednosti saobraćaja“. Ovaj preventivni nacionalni projekat okupio je veliki broj porodica sa zajedničkim ciljem – da se kroz igru i edukaciju najmlađi nauče važnim lekcijama koje spasavaju živote.

Stamatović: Lekcije koje ostaju za čitav život

Vršilac dužnosti direktora Agencije za bezbednost saobraćaja (ABS), Branko Stamatović, poručio je da je cilj stvaranje generacija koje će imati značajno manje rizike na putevima.

„Lekcije kojima danas učimo decu su one koje želimo da im ostanu čitavog života. Želimo da stvorimo bezbedne generacije, a znanje koje ovde steknu omogućiće im da sutra budu sigurni učesnici u saobraćaju“, istakao je Stamatović.

Simulatori sudara i maskota Pažljivko

Mališani su imali priliku da se druže sa čuvenom maskotom Pažljivkom, dok su odrasli mogli da isprobaju simulatore prevrtanja i čeonog sudara.

Edukacija na poligonu: Deca su u kontrolisanim uslovima učila kako se pravilno prelazi ulica sa semaforom i bez njega.

Za roditelje: Organizovana je obuka o pravilnoj upotrebi dečijih auto-sedišta.

Nagrade: Podeljeni su vredni vaučeri za NAVAK obuke, auto-sedišta i kacige za bicikle.

MUP: Cilj je promena svesti svih građana

Načelnik Uprave saobraćajne policije, Slaviša Lakićević, naglasio je da se ovaj projekat tradicionalno radi već treću godinu.

„Želimo da kroz interakciju sa decom i roditeljima menjamo stav i svest o učešću u saobraćaju. Plan je da obiđemo sve lokalne samouprave u Srbiji“, rekao je Lakićević, najavljujući sledeće stanice karavana u Vršcu i Prokuplju.

Podrška olimpijaca i lokalne samouprave

Predsednica opštine Novi Beograd, Ivana Nikolić, apelovala je na vozače da posebno prilagode brzinu u blizini škola i vrtića. Podršku akciji pružio je i predsednik Olimpijskog komiteta Srbije, Dejan Tomašević, ističući da sport i saobraćaj dele iste vrednosti – čast, edukovanost i osećaj zajedništva.

Šta je sve izloženo na Savskom keju?

- Policijska i vatrogasna vozila sa pratećom opremom.

- Simulatori prevrtanja automobila.

- Saobraćajni poligoni za najmlađe.

- Tradicionalna „puzijada“ za bebe.

Autor: D.S.