Izgovorite ovih 38 REČI za spas duše: Sutra obeležavamo značajnog sveca, a ovo verovanje svi poštuju

U istoriji hrišćanstva ostala su zapisana brojna imena svetitelja koji su stradali zbog vere, ali priča o Prepodobnom Simeonu Persijskom posebno svedoči o snazi istrajnosti, hrabrosti i nepokolebljive vere u najtežim trenucima. Njegovo stradanje, zajedno sa hiljadama hrišćana, ostalo je simbol žrtve i duhovne snage pred progonom.

Prepodobni Simeon Persijski bio je episkop u Persiji tokom 4. veka, u vreme vladavine cara Sapora, poznatog po surovim progonima hrišćana. Zbog svoje vere u Hrista, Simeon je uhapšen i izveden na mučenje zajedno sa dvojicom svojih prezvitera, Avdelajem i Ananijom.

Pre njihovog stradanja pogubljen je i carev evnuh Ustazan, koji se prethodno odrekao Hrista, ali se kasnije, duboko potresen ukorom svetog Simeona, ponovo javno izjasnio kao hrišćanin. Zbog toga je i sam osuđen na smrt.

Hrabrio vernike do poslednjeg trenutka

Na gubilište je sa Simeonom izvedeno još oko hiljadu hrišćana. Prema predanju, svetitelj je želeo da bude poslednji pogubljen kako bi mogao da hrabri ostale vernike i ojača ih da ne pokleknu pred strahom i mukama.

Posebno je ostao zapamćen trenutak kada je prezviter Ananija, dok je prilazio pogubljenju, zadrhtao od straha. Tada mu je prišao carev službenik Fusik, koji je potajno bio hrišćanin, i rekao:

"Ne boj se starče, zatvori oči i budi hrabar, da bi ugledao božansku svetlost."

Zbog tih reči Fusik je odmah razotkriven kao hrišćanin i izveden pred cara. I on je, zajedno sa svojom ćerkom Askitrejom, bio podvrgnut mučenju.

Na kraju je i sam Sveti Simeon Persijski pogubljen zbog svoje vere.

Novi talas progona

Predanje navodi da je naredne godine, na Veliki petak, ubijen i carev omiljeni evnuh Azat zajedno sa još hiljadu hrišćana. Tek nakon njegove smrti car je, prema zapisima, donekle ublažio progon hrišćana.

Smatra se da je Sveti Simeon Persijski stradao 341. ili 344. godine.

Veruje se da na ovaj dan svako ko izgovori tropar ovom svetitelju spasiće dušu.

Tropar Svetom Simeonu Persijskom

''Bio si naslednik Apostola prestolom i zajedničar duhom, bogonadahnuto delo si našao u viđenju duhovnog uzrastanja: Zbog toga si uzdizao reč istine i radi vere si do krvi postradao, sveštenomučeniče Simeone: Moli Hrista Boga da spase duše naše."



Autor: Jovana Nerić