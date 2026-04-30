VODIČ ZA PRAZNIKE: Detaljno radno vreme prodavnica, pijaca, prevoza i dežurnih službi za 1. i 2. maj

Povodom predstojećeg Praznika rada, radno vreme trgovinskih, zanatskih i javnih objekata u Srbiji biće izmenjeno. Dok će 1. maja većina objekata biti zatvorena ili raditi skraćeno, 2. maja se očekuje postepena normalizacija rada.

Prodavnice i tržni centri

Tržni centri: Radiće uobičajeno tokom oba dana praznika.

Supermarketi: Lidl prodavnice neće raditi 1. maja. Idea, Roda i Mercator će 1. maja raditi skraćeno do 14 časova.

Pijace: Sve pijace u sastavu JKP „Beogradske pijace” 1. i 2. maja rade uobičajeno (06–19č), dok pijaca „Palilula” radi od 07 do 21č.

Zdravstvene ustanove i apoteke

Bolnice: Rade uobičajeno 24 sata.

Batut: Centar za mikrobiologiju (prijem uzoraka) radi oba dana od 08 do 12č (prijemna ambulanta do 10č).

Institut za transfuziju krvi: Otvoren 1. i 2. maja od 08 do 15 časova.

Apoteke: Dežurne apoteke (00–24č) rade non-stop. Privatne apoteke 1. maja uglavnom ne rade ili rade skraćeno.

Parking i javni prevoz

Parking servis: Naplata parkiranja u zoniranim delovima Beograda neće se vršiti 1. i 2. maja. Kontrola počinje u nedelju, 3. maja (ljubičasta, crvena i bela zona), a u ponedeljak u svim zonama. Garaže rade non-stop po redovnom cenovniku.

Prevoz: Vozila javnog prevoza 1. i 2. maja saobraćaće po nedeljnom redu vožnje.

Pošte i banke

Pošte: Glavna pošta u Takovskoj u Beogradu radi od 08 do 21.30 časova. Pošte na graničnim prelazima (Batrovci, Horgoš i dr.) rade 24 sata. Dežuraće i poslovnice u tržnim centrima.

Banke: Većina ekspozitura biće zatvorena 1. i 2. maja.

Benzinske stanice

Na državnim putevima rade 24 sata, dok ostale u gradu moraju raditi najmanje od 06 do 20 časova.

Komunalne usluge i groblja

Pogrebne usluge: 1. maja se neće obavljati sahrane. Kapije grobalja otvorene su od 07 do 19č. Centar za prijavu smrti (Ruzveltova 50) radi 24 sata.

Autor: D.S.