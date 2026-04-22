RADNO VREME ZA PRAZNIK RADA: Saznajte kada rade prodavnice, a kada benzinske stanice u prestonici!

Sekretarijat za privredu saopštio je detaljan raspored radnog vremena zanatskih i trgovinskih objekata u Beogradu povodom predstojećeg Praznika rada. Radno vreme je uređeno prema Odluci o radnom vremenu zanatstva i trgovine na teritoriji grada Beograda.
Evo kako će raditi objekti tokom prazničnih dana:
Četvrtak, 30. april
Dežurni prodajni objekti: Moraju da rade najmanje u periodu od 9 do 18 sati.
Petak, 1. maj (Praznik rada)
Dežurni prodajni objekti: Mogu biti zatvoreni.
Neprehrambene prodavnice: Takođe mogu biti zatvorene.
Subota, 2. maj
Dežurni prodajni objekti: Moraju da rade najmanje od 9 do 12 sati.
Specijalizovani formati: Trgovine koje prodaju pretežno neprehrambeni asortiman mogu ostati zatvorene.
Benzinske stanice
Državni putevi I i II reda i opštinski putevi: Rade neprekidno, 24 sata.
Ostale stanice u gradu: Rade najmanje u vremenu od 6 do 20 sati.
Napomena za potrošače:
Svi objekti koji će raditi tokom praznika dužni su da raspored radnog vremena istaknu na vidnom mestu najmanje tri dana pre praznika. Važno je napomenuti da svi trgovinski i zanatski objekti u dane prvomajskih praznika mogu biti otvoreni i raditi duže nego što je navedeno u zvaničnom saopštenju Sekretarijata.
