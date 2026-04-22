RADNO VREME ZA PRAZNIK RADA: Saznajte kada rade prodavnice, a kada benzinske stanice u prestonici!

Sekretarijat za privredu saopštio je detaljan raspored radnog vremena zanatskih i trgovinskih objekata u Beogradu povodom predstojećeg Praznika rada. Radno vreme je uređeno prema Odluci o radnom vremenu zanatstva i trgovine na teritoriji grada Beograda.

Evo kako će raditi objekti tokom prazničnih dana:

Četvrtak, 30. april

Dežurni prodajni objekti: Moraju da rade najmanje u periodu od 9 do 18 sati.

Petak, 1. maj (Praznik rada)

Dežurni prodajni objekti: Mogu biti zatvoreni.

Neprehrambene prodavnice: Takođe mogu biti zatvorene.

Subota, 2. maj

Dežurni prodajni objekti: Moraju da rade najmanje od 9 do 12 sati.

Specijalizovani formati: Trgovine koje prodaju pretežno neprehrambeni asortiman mogu ostati zatvorene.

Benzinske stanice

Državni putevi I i II reda i opštinski putevi: Rade neprekidno, 24 sata.

Ostale stanice u gradu: Rade najmanje u vremenu od 6 do 20 sati.

Napomena za potrošače:

Svi objekti koji će raditi tokom praznika dužni su da raspored radnog vremena istaknu na vidnom mestu najmanje tri dana pre praznika. Važno je napomenuti da svi trgovinski i zanatski objekti u dane prvomajskih praznika mogu biti otvoreni i raditi duže nego što je navedeno u zvaničnom saopštenju Sekretarijata.

