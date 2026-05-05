Pregovori sa MOL-om ulaze u finiš: Ovo je crvena linija preko koje Srbija ne ide, približava se krajnji rok

Prema licenci za pregovore koju je izdala američka kancelarija OFAK, ceo proces preuzimanja ruskog dela u NIS-u od strane mađarske naftne kompanije trebalo bi da bude završeno do 22. maja.

Zvaničnici Srbije i predstavnici MOL-a ove nedelje nastavljaju razgovore o budućim odnosima u NIS-u. Paralelno, očekuje se i ishod pregovora između mađarske strane i ruskog vlasnika većinskog udela u Naftnoj industriji. Strahinja Obrenović sa Fakulteta političkih nauka kaže da je u interesu MOL-a širenje tržišta, ali i ukazuje na promenu političke klime u Mađarskoj.

Strahinja Obrenović sa Fakulteta političkih nauka rekao je, gostujući u Jutarnjem programu da je dosta nepoznanica kada je reč o daljem toku pregovora o eventualnoj prodaji ruskog udela trećem partneru.

Ono što je poznato je da je MOL grupa u januaru potpisala glavne odredbe obavezujućeg okvirnog sporazuma sa kompanijom "Gaspromnjeft" o kupovini udela od 56,15 odsto u srpskoj kompaniji Naftna industrija Srbije.

Crvena linija Srbije kada je reč o uslovima prodaje je da Rafinerija nastavi sa radom punim kapacitetom, ali nisu poznate crvene linije MOL-a.

- Rad Rafinerije je u našem interesu, ali ne postoji ugovorna garancija koja će garantovati da će Rafinerija poslovati na duži rok. To zavisi od poslovnih prilika i razvijanja tržišne dinamike. Ne verujem da bi neka strana prihvatila da to bude deo ugovora. Pitanje je i cene, što zavisi od procene vrednosti NIS-a. Znamo probleme koji su se pojavili oko kotacije na berzi – kako proceniti vrednost firme koja je pod sankcijama i gde postojeći vlasnik nevoljno pristupa procesu - rekao je Obrenović.

Širenje u interesu MOL-a

Ističe da je svakako u interesu MOL-a proširivanje komercijalnog prisustva.

- Prisutni su u našem širem regionu - pored Mađarske u Slovačkoj, Hrvatskoj i na tržištu Srbije kroz vlasništvo benzinskih stanica. Tržište nije nepoznato, postoji interes za širenje bez obzira na političke prilike i promenu administracije u Mađarskoj. Za očeikivati je da će i novodolazeća administracija nastaviti da podržava širenje - navodi Obrenović.

Kada je reč o rokovima, očekuje da će do finalnog dogovora doći 22. maja, ili do 16. juna kada ističe operativna licenca.

Mogu li izbori u Mađarskoj da promene tok pregovora

Najmanje informacija imamo o poziciji ruske strane. Kada je u januaru postignut okvirni sporazum, šef ruske diplomatije Sergej Lavrov rekao je da je u interesu Ruske Federacije prodaja ruskog udela.

- Imali smo izbore u Mađarskoj, iz Rusije smo čuli izjave da Rusija Mađarsku posmatra kao neprijateljsku zemlju, videćemo kako će se to odraziti na dalji tok pregovora - kaže Obrenović.

Autor: D.Bošković