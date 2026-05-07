Već pljušti u komšiluku! Kiša tokom noći očekuje OVE delove zemlje: Evo kada stižu padavine

Nakon današnjeg sunčanog i letnjeg dana, ove večeri došlo je do povećanja oblačnosti, ali je toplo.

Trenutne temperature kreću se od 16 do 24°C, u Beogradu je 23°C.

Zlatibor meri 15, Sjenica 13, a Kopaonik 9°C.

U nastavku večeri širom Srbije dalje povećanje oblačnosti.

Kiša koja u ovom času pada u Slavoniji, premestiće se sa istoka Hrvatske u nastavku večeri i na severozapad Srbije i zahvatiti Bačku.

Dakle, kasnije tokom večeri na području Bačke biće kiše i pljuskova, naročito u severozapadnom području Bačke.

Inače, za razliku od prethodnih, pred Srbijom je topla noć. Minimalna temperatura neće se spuštati ispod 10°C, osim na planinama, a u Beogradu se neće spuštati ispod 16°C.

S obzirom na to da je Srbija pod uticajem jugozapadnog visinskog strujanja, osim tople vazdušne mase, sa severa Afrike stižu i čestice pustinjskog peska iz Sahare.

U predelima sa padavinama očekuje se prljava kiša. Reč je o potpunoj prirodnoj i uobičajenoj pojavi, a koja je najviše vidljiva na vozilima i drugim predmetima po prestanku padavina.

