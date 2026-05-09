Gotov put do vidikovca na Kablaru! Meštani oduševljeni (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: javnopreduzeceputevisrbije ||

Završena je poslednja deonica puta ka vrhu Kablara. Nov asfaltiran put vodiće turiste do vidikovca, čije se otvaranje očekuje uskoro.

Koliko je ovo važno za Kablar i njegove stanovnike, najbolje govore oni sami. Da li su ovo očekivali? Verovatno ne. Da li su se ovome nadali? Sigurno jesu.

"Danas imaju kvalitetan i bezbedan pristup svojim domaćinstvima, ali i nešto mnogo važnije, priliku za razvoj čitavog kraja i otvaranje velikog turističkog potencijala Kablara", navodi se na Instagram profilu infrastruktura.cacak.

Prilaz do kablarske balerine biće kao pista

"Ovo mi nismo očekivali jer 80 godina smo bili kao neko ostrvo gde niko od vlasti nije dolazio", rekao je jedan od meštana.

Miloš Stevanić, pomoćnik gradonačelnika Čačka, se zahvalio pre svega meštanima na podršci prethodnih godina koji su stajali uz projekat vidokovca.

"Skoro kad je bila i predsednica Skupštine, Ana Brnabić, video sam sa kojim oduševljenjem su je meštani sačekali i ugostili. Moram i njoj da se zahvalim na podršci za izgradnju ovog puta bez čije pomoći ne bi ni sam vidikovac bio završen, ali i ovaj deo puta koji je nedostajao u prethodnom periodu", rekao je Stevanić.

Ukupna dužina ove saobraćajnice je šest i po kilometara, a širina puta je šest metara.

Autor: D.Bošković

