'KOD LJUDI SE PRENOSI POLJUPCEM, ILI SEK*UALNIM ODNOSOM' Stručnjaci za Pink o HANTAVIRUSU: Ukoliko je organizam slab, napada bubrege i izaziva krvarenje! EVO DA LI NAM PRETI EPIDEMIJA

Hantavirus, opasni patogen koji se pojavio na kruzeru u Južnom Atlantiku i odneo živote troje putnika, dok je šest osoba obolelo, izazvao je veliku pažnju i uznemirenost kod ljudi širom sveta, pa i u Srbiji.

Iz Instituta za javno zdravlje "Batut" hitno su se oglasili povodom čitave situacije, pa istakli kako je prenos na čoveka jako redak i do sada zabeležen samo kod pojedinih sojeva.

O ovoj temi, u okviru Jutra sa dušom kod voditeljke Jovane Jeremić, govorili su istaknuti doktori.

Dr Vladimir Jakovljević, redovni profesor Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu kaže da po sistemu "koga zmija ujede i guštera se plaši", logično je da su ljudi zabrinuti zbog nove situacije sa virusom, dodajući da zbog korone ne može lako da se pređe preko ovakve informacije.

- Ljudi se plaše, i normalno je, ali po medicini, koronavirus je bio virus koji izaziva banalnu respiratornu infekciju. Sada da ne ulazimo u teorije zavere, ako ovo gledamo medicinski, i SZO je rekla da nije strašno. To je grupa virusa koja je normalna za životinje, i izazivaju blage simptome. Kod ljudi mogu da izazovu ozbiljne probleme sa bubrežnim sindromom. Taj virus kod pacova normalno vegetira, a prenosi se najčešće dodirom sa pacovskim, glodarskim izlučevinama, mokraće, izmeta... - rekao je Jakovljević.

On je otkriven tokom Korejskog rata, i po svim uzrocima, on se prenosi ekstremno intimnim kontaktom, seksualnim odnosom, poljupcem... Ovako da bude prenošenje, kao što je bilo kod korone, to je teško, kaže doktor.

- Sve što se dešavalo od 2020- pa još dve godine nećemo da ulazimo u to, ali da, moguće je da će ovo da bude neki dimni signal... Zbog svega što se dešava u svetu - rekao je Jakovljević.

Što se tiče kruzera, oni su u specifičnom karantinu, svaka luka može da ih primi, da im pomogne, postoje medicinska pravila kako se to rešava, objašnjava doktor.

- To je virus koji napada bubrege i izaziva krvarenje po organizmu, izaziva reakciju koji izaziva začaran krug koji može da izazove haos - priča doktor praveći paralelu sa mišijom groznicom - navodi doktor Jakovljević.

Bračni par koji je preminuo je bio stariji, i zato su loše odreagovali, priča on.

- Mali je rizik za epidemiju, složili su se doktori.

Pedijatar Saša Milićević kaže da ovi virusi imaju duge simpotome.

- Infekcija ne mora d apoče naglo, može da liči na običnu. Knjige kažu da su neki ljudi imali, a da nisu ni znali. Kada bi inkubacija bila kraća, to bi se rešilo. Pominje se i stjuardesa, pitanje je gde su ljudi otišli... Imamo propisan karantim 48 dana. Sreća, virus se slabo prenosi. To je velika sreća, ne daj bože da je kapljično, ili preko komaraca - rekao je Milićević.

Deca na primer mogu da se zaraze, kada odu kod bake i deke, rekao je potom.

- Moraju ručice da se peru, sve... Znate već kako ide - dodao je doktor.

- Ako je to ušlo u klima uređaj, pitanje je sada distribucije tog virusa. Možda su ga doneli i ti Holanđani, koji su išli na deponiju da slikaju retke ptice. Ima tu svega. Miševi grizu kablove, može da se proširi. Najmanje moguće je da se prenosi među ljudima, ali miševi su svuda. Kućni hrčak, zeka, mačka, ne mogu da prenesu, za sada toga nema... Mačka ne verujem da može da prenese. - objasnio je Milićević.

Autor: D.Bošković