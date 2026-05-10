Šta zapravo znači treći nivo odgovora zbog hantavirusa: Epidemiologe brine jedan detalj

Zdravstvene službe pojačale su nadzor i međunarodnu koordinaciju zbog mogućeg daljeg širenja retkog soja hantavirusa.

Nakon što je kruzer sa putnicima kod kojih je potvrđen hantavirus stigao do Kanarskih ostrva, dodatnu pažnju javnosti privukla je informacija da je američki Centar za kontrolu i prevenciju bolesti aktivirao "treći nivo odgovora" zbog ove situacije. Upravo je taj termin pokrenuo brojna pitanja o tome koliko je situacija ozbiljna i šta ovakva procena zapravo znači iz epidemiološkog ugla.

Ovaj termin ne znači da je proglašen najviši stepen opasnosti niti da zdravstvene vlasti očekuju nekontrolisano širenje infekcije. U sistemu američkih zdravstvenih službi treći nivo predstavlja najniži stepen hitne aktivacije i uglavnom se uvodi kada je potrebno organizovano praćenje situacije, koordinacija različitih službi i pojačan epidemiološki nadzor.

Praktično, to znači da su aktivirani posebni operativni timovi i da epidemiolozi, infektolozi i drugi stručnjaci intenzivnije prate moguće kontakte zaraženih putnika, analiziraju potencijalne nove slučajeve i koordiniraju međunarodnu saradnju, s obzirom na to da su pojedini putnici sa kruzera već otputovali u više zemalja.

Zašto se pažljivo prati Andes soj virusa

Zdravstvene vlasti pokušavaju da spreče eventualno dalje širenje virusa i da na vreme identifikuju osobe koje su možda bile izložene infekciji. Upravo zbog toga se u ovakvim situacijama uvodi viši stepen organizacione pripravnosti, čak i kada je procena rizika za opštu populaciju i dalje relativno niska.

Svetska zdravstvena organizacija saopštila je da trenutno ne smatra da postoji velika opasnost za širu javnost, a stručnjaci podsećaju da se hantavirus uglavnom ne prenosi lako među ljudima. Posebnu pažnju epidemiologa privukao je takozvani Andes soj virusa, koji je povezan sa retkim slučajevima prenosa sa čoveka na čoveka, zbog čega se situacija pažljivo prati.

Autor: A.A.