AKTUELNO

Društvo

OČEKUJE NAS JOŠ GORI TALAS NEPOGODA: Meteorolog Todorović dao detaljnu PROGNOZU, evo šta nas čeka

Izvor: Pink.rs/Kurir, Foto: Pink.rs, Tanjug, Društvene mreže ||

Nedeljko Todorović je naveo da je reč o tipičnom majsko-letnjem obrascu vremena sa brzim promenama, kratkim pljuskovima i lokalnim nepogodama, uz postepeno razvedravanje, zahlađenje i mogućnost pojave grada i snega u planinskim predelima.

Kako je meterolog Todorović objasnio, vreme u Srbiji je i dalje promenljivo, sa čestim, ali kratkotrajnim pljuskovima i grmljavinom, uz postepeno smirivanje i pad temperature u narednim danima, upozoravajući da su letnje nepogode sve izraženije i da se prognoze moraju pratiti kratkoročno.

Koliko će ovaj vremenski scenario trajati, za emisiju "Puls Srbije", govorio je Nedeljko Todorović, meterolog.

- Slične su vremenske prilike, dakle promenljiva varijanta - smena suvih perioda i malo sunca, uz lokalne pojave kiše, pljuskova i grmljavine u vidu manjih letnjih nepogoda. Kišobran u tim situacijama često nije od velike koristi, jer ga jak vetar može oštetiti. Najpametnije je skloniti se i sačekati 15 do 20 minuta da nepogoda prođe, pa onda nastaviti dalje - rekao je Todorović gostujući na Kurir televiziji.

"Ovo je tipična letnja varijanta padavina"

Kako Todorović kaže, zbog brzih promena u atmosferi, precizno predviđanje vremena je otežano, ali se kratkoročne prognoze ipak mogu relativno pouzdano pratiti.

- Kada je vreme ovako promenljivo, teško je dati preciznu prognozu za svako mesto i svaki sat. Oblaci dolaze sa udaljenosti, razvijaju se, slabe ili nastaju novi, pa to nije jednostavno predvideti. Ipak, uz radarske i satelitske snimke moguće je dati relativno pouzdanu prognozu za pola sata, sat ili dva unapred za određenu lokaciju. To je tipična letnja varijanta padavina - kratkotrajni pljuskovi, vetar i grmljavina.

Vremenske prilike se postepeno stabilizuju, uz smenu kratkotrajnih padavina i razvedravanja, dok se narednih dana očekuje svežije i uglavnom suvo vreme, naveo je.

- Ovakve pojave se obično javljaju krajem aprila i početkom maja, ali ove godine su malo kasnile. Sada smo ušli u tipično majsko vreme sa čestim, ali kratkotrajnim pljuskovima. Male su šanse za celodnevnu kišu, to su uglavnom naleti padavina. Večeras, nakon glavnih pljuskova u popodnevnim i ranim večernjim satima, očekuje se smirivanje vremena.

Foto: TV Pink Printscreen

Do ponoći će još biti povremene kiše slabijeg intenziteta, a zatim će u Vojvodini i Beogradu početi razvedravanje. Glavnina oblaka ostaće južnije, gde će se još tokom noći zadržati lokalni pljuskovi i grmljavina. Sutra tokom dana očekuje se razvedravanje u celoj zemlji i suvo vreme, ali uz pad temperature od oko 5 do 6 stepeni - rekao je i dodao:

pročitajte još

Obeležavamo Svetog apostola Jakova: Veruje se da OVE reči donose mir i oproštaj, a evo šta običaji nalažu

- Prognoze za 5 do 7 dana služe više kao orijentacija. Mogu se promeniti, ali pomažu u planiranju. Večeras će doći do zahlađenja i jačanja severozapadnog vetra. Zanimljivo je da sena planinama iznad 1800 metara može očekivati i kratkotrajan sneg, što nije neuobičajeno za maj. Takođe, u uslovima jakih pljuskova i grmljavine moguća je i pojava grada.

Već je zabeleženo da je juče u Užicu bilo grada, odnosno leda, ali to još nisu najjači intenziteti grmljavinskih sistema koji se očekuju u junu i julu. Nepogode će tada biti češće i jače. Intenzitet pljuskova i grada generalno raste sa naglim promenama vremena iz toplog u hladno - objasnio je Todorović.

pročitajte još

Dnevni horoskop : Bikovi zabrinuti za finansije, a ONI su na korak od preljube

Autor: Marija Radić

#Beograd

#Nevreme

#Srbija

#Vremenska prognoza

#nepogode

POVEZANE VESTI

Društvo

'U APRILU ĆE PADATI SNEG' Poznati meteorolog dao detaljnu prognozu za proleće: Evo šta nas čeka

Društvo

SNEG ĆE PADATI CELU NOĆ: Očekuje nas ledeni udar, evo kada počinje u Beogradu i šta nas čeka za vikend

Društvo

Temperatura uskoro i do 25 stepeni! Meteorolog Todorović objavio najnoviju prognozu - evo kakvo nas vreme čeka do kraja aprila

Društvo

Meteorolog Todorović najavio pad temperature: Spomenuo i prvi OZBILJNIJI, evo šta nas čeka narednih dana!

Društvo

PRED NAMA JE LEDEN DAN: Stižu kiša, susnežica i SNEG - Evo šta nas još čeka

Društvo

POZNATO KAD TEMPERATURA IDE U PLUS: Meteorolog dao detaljnu prognozu za januar, evo šta nas čeka