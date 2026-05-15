Ministarka energetike o NIS-u: Do kraja dana predložićemo MOL-u naš konačni stav

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović obratila se danas tokom zvanične posete Atini i rekla da će Srbija do kraja dana predložiti MOL-u konačni stav po pitanju prodaje NIS-a i Rafinerije Pančevo.

- Vodili smo intenzivne pregovore sa kompanijama NIS i MOL juče i prekjuče, usaglasili smo po određenim pitanjima, ostalo je najvažnije pitanje, a to je rad Rafinerije u Pančevu, kako da osiguramo optimalan rad, a važan za našu zemlju kada je u pitanju pokrivenost tržišta Srbije. Do kraja dana predložićemo MOL-u naš konačni stav o NIS-u, a mi smo, definitivno, o tome razmenili mišljenja, nema tu mnogo iznenađenja, a odbor MOL-a će o tome odlučivati, rekla je Đedović Handanović.

Dodala je da Srbija ostaje posvećena kompromisu i pronalasku dugoročnog rešenja za NIS, ali ne po svaku cenu, da ugrozi vitalne interese za našu zemlju.

- Ne možemo da predvidimo odluku američke administracije, ostaju i pregovori između većinskog ruskog vlasnika i MOL-a. Ova cela situacija traje veoma dugo, iscrpljujuća je i neizvesna. Dodatno je usložena konfliktom u Iranu i povećanjem cena sirove nafte i u tom smislu moramo naći dugoročno rešenje. Podsećam da nije bilo nestašica i povećanja cena, uspeli smo da obezbedimo sigurnost snabdevanja i stabilnu cenovnu politiku.

U ponedeljak očekujemo odgovor na naš predlog, rekla je ministarka.

Autor: S.M.