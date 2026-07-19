ĐEDOVIĆ O PRODAJI NIS-A: Ishod ne zavisi od Srbije, sigurnost snabdevanja ostaje prioritet!

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović oglasila se povodom pregovora između mađarske kompanije MOL i većinskih ruskih vlasnika NIS-a, naglašavajući da država Srbija pažljivo prati razvoj situacije.

Ministarka je istakla da Srbija nema uticaja na odluke koje donosi američka administracija, kao ni na sam ishod pregovora između dve kompanije.

"Naš deo posla smo završili"

Povodom potencijalne promene vlasničke strukture u NIS-u, Đedović Handanović je poručila da su svi potezi koji su zavisili od države Srbije već preduzeti.

– Naš deo posla smo završili kada je reč o potencijalnoj saradnji sa MOL-om. Nastavićemo da jačamo robne rezerve, pratimo snabdevenost tržišta i donosimo odgovorne odluke koje obezbeđuju energetsku stabilnost Srbije. Na odnose Sjedinjenih Američkih Država i Rusije ne možemo da utičemo, ali možemo da čuvamo interese naše zemlje i dobre odnose sa obe strane – napisala je ministarka na svom Instagram profilu.

Ključni datumi za NIS

Podsetimo, mađarska naftna kompanija MOL dobila je odobrenje od američkog OFAK-a (Kancelarija za kontrolu strane imovine) za nastavak pregovora sa "Gaspromnjeftom" o kupovini ruskog udela u NIS-u.

To odobrenje, kao i operativna licenca za nastavak nesmetanog rada Naftne industrije Srbije, važe do 31. jula. Prioritet države, kako je ponovljeno iz Ministarstva, ostaje sigurnost snabdevanja građana i domaće privrede energentima, bez obzira na promene u vlasničkoj strukturi.

Autor: D.S.