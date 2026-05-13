Nova ponuda MOL-a za NIS! Oglasila se Đedović Handanović: Srbija nije zadovoljna, nastavljamo pregovore

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović izjavila je danas da je kasno sinoć stigao revidirani predlog mađarske kompanije MOL u vezi sa Naftnom industrijom Srbije (NIS), ali da srpska strana i dalje nije zadovoljna ponuđenim rešenjima.

Kako je navela, glavni kamen spoticanja u pregovorima odnosi se na budući rad rafinerije, odnosno pitanje pokrivenosti tržišta iz prerade rafinerije u Pančevu.

- Nećemo ugroziti našu sigurnost snabdevanja, niti uticaj koji rad rafinerije ima na ekonomiju i privredu. Pregovori se nastavljaju danas i sutra. Želimo da dođemo do kompromisa, ali ne po svaku cenu - poručila je ministarka.

Ona je dodala da se paralelno nastavljaju razgovori između MOL-a i Gaspromnjefta, ističući da je važno da i ti pregovori budu završeni, kako bi američka Kancelarija za kontrolu strane imovine (OFAC) dala svoje mišljenje i donela konačnu odluku.

