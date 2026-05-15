NBS OBJAVILA: Srednji kurs dinara za evro u ponedeljak 117,39 dinara

Zvanični srednji kurs dinara za evro u ponedeljak će biti 117,3945 dinara, što je neznatna promena u odnosu na danas, objavila je Narodna banka Srbije (NBS).

Dinar je prema evru nepromenjen u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou niži je za 0,1 odsto, kao i od početka godine.

Indikativni kurs dinara u odnosu na dolar danas je slabiji 0,2 odsto i iznosi 100,9932 dinara za dolar.

Kurs dinara prema dolaru niži je za 1,4 odsto nego pre mesec dana, na godišnjem nivou jači je za 3,5 odsto, a od početka godine slabiji je za 1,1 odsto.

Autor: Marija Radić